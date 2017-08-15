В октябре Приват24 откроют для клиентов других банков

К одному из основных продуктов национализированного Приватбанка – приложению для мобильного и онлайн-банкинга "Приват24" подключат клиентов других банков.
Но уже в октябре его откроют для клиентов других банков.
Об этом сообщили в главном офисе Приватбанка в Днипре, пишет liga.net .
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что с них взять. Сможет ли государство взыскать задолженность с бывших собственников ПриватБанка
Разработчики также планируют полностью обновить IOS-версию приложения Приват24: переделать дизайн, добавить новые функции.
При этом, обновление Android будет немного позже.
Сейчас у приложения 9 млн пользователей, которым доступна возможность оплачивать коммунальные счета, покупать билеты на транспорт, делать денежные переводы и открывать депозиты с помощью одного приложения.
Напомним, Приватбанк будет хранить наличность НБУ.