В октябре Приват24 откроют для клиентов других банков

Разработчики планируют полностью обновить IOS-версию приложения. Обновление на Android будет немного позже

К одному из основных продуктов национализированного Приватбанка – приложению для мобильного и онлайн-банкинга "Приват24" подключат клиентов других банков.

Но уже в октябре его откроют для клиентов других банков.

Об этом сообщили в главном офисе Приватбанка в Днипре, пишет liga.net .

Разработчики также планируют полностью обновить IOS-версию приложения Приват24: переделать дизайн, добавить новые функции.

При этом, обновление Android будет немного позже.

Сейчас у приложения 9 млн пользователей, которым доступна возможность оплачивать коммунальные счета, покупать билеты на транспорт, делать денежные переводы и открывать депозиты с помощью одного приложения.

Напомним, Приватбанк будет хранить наличность НБУ.