В Украине стало больше переселенцев

По состоянию на 15 августа 2017 года в Украине взяты на учет 1 589 014 переселенцев.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
"По состоянию на 15 августа 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 589 014 переселенцев или 1 278 714 семей из Донбасса и Крыма", - говорят в министерстве.
На 15 августа получателям помощи профинансировано 1,683 333 млрд гривен.
Напомним, неделю назад, по состоянию на 7 августа, в Украине было 1 586 439 переселенцев.