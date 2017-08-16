Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко поручил провести расследование "ракетного скандала"

Порошенко поручил провести расследование "ракетного скандала"

Порошенко поручил провести расследование "ракетного скандала"
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Расследование позволит доказать непричастность Украины к "северокорейской баллистической истории"

16.08.17 32
000

Президент Украины Петр Порошенко поручил экспертам под председательством секретаря СНБО проверить опубликованную в издании New York Times информацию о якобы причастности Украины к поставкам ракетных двигателей в КНДР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины... мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", – заявил президент.

Порошенко добавил, что расследование позволит доказать непричастность Украины к "северокорейской баллистической истории", а также поможет обнаружить, кто является источником этого информационного вброса и какова его цель.

Президент напомнил, что Украина "добросовестно придерживается международного режима нераспространения, добровольно избавившись третьего по мощности ядерного потенциала в мире".

Напомним, 14 августа 2017 года американское издание New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом эксперт не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским "Энергомашем" и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе "Южмаш" и Государственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
КНДР могла "справиться" с ракетными двигателями и без Украины, - разведка СШАПранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалуВ Пекине увидели ослабление напряженности вокруг Пхеньяна

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33757
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7723
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5008
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7294
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4009
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5529
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2558
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 3358 / 3667
  2. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3137 / 3464
  3. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 2911 / 3248
  4. Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ 2597 / 2854
  5. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 2114 / 2388
  6. Во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн 1946 / 2168
  7. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1884 / 2047
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 27 / 3667
  2. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 24 / 3157
  3. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 16 / 1938
  4. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 16 / 2060
  5. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 15 / 1480
  6. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 13 / 6819
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 10 / 2388
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.