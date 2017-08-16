Порошенко поручил провести расследование "ракетного скандала"

Президент Украины Петр Порошенко поручил экспертам под председательством секретаря СНБО проверить опубликованную в издании New York Times информацию о якобы причастности Украины к поставкам ракетных двигателей в КНДР. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

"Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины... мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", – заявил президент.

Порошенко добавил, что расследование позволит доказать непричастность Украины к "северокорейской баллистической истории", а также поможет обнаружить, кто является источником этого информационного вброса и какова его цель.

Президент напомнил, что Украина "добросовестно придерживается международного режима нераспространения, добровольно избавившись третьего по мощности ядерного потенциала в мире".

Напомним, 14 августа 2017 года американское издание New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом эксперт не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским "Энергомашем" и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе "Южмаш" и Государственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.