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Главная » Страна » День независимости Украина встретит с министром обороны США

День независимости Украина встретит с министром обороны США

День независимости Украина встретит с министром обороны США
Фото: The Hill

Шеф Пентагона прилетит в Киев из Анкары

18.08.17 28
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Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона, который цитируют мировые СМИ.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Визит Мэттиса состоится в рамках его турне, в ходе которого он в понедельник, 21 августа, в Иордании встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Махмудом Фрейхатом.

В среду, 23 августа, Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.

Напомним, Пентагон признал, что дипломатия важнее армии.

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