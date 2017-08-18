День независимости Украина встретит с министром обороны США

Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона, который цитируют мировые СМИ.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Визит Мэттиса состоится в рамках его турне, в ходе которого он в понедельник, 21 августа, в Иордании встретится с королем Абдаллой II и председателем объединенного комитета начальников штабов Махмудом Фрейхатом.

В среду, 23 августа, Мэттис посетит Турцию, где запланированы его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министрами национальной обороны и иностранных дел.

Напомним, Пентагон признал, что дипломатия важнее армии.