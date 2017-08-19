Тендер на поставку оружия украинцам объявлен в США

В США объявлен тендер на поставку нелетального оружия, а именно пистолетов Glock G17 и боеприпасов к ним для нужд Украины.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на портал американских государственных закупок Federal Business Opportunities.
Для Украины закупят учебные пистолеты Glock G17, патроны и защитное снаряжение.
Участники торгов обязаны предоставить свои предложения до 22 августа.
Отмечается, что закупка нелетального тренировочного оружия осуществляется в рамках военной помощи США Украине.
Напомним, Чехия открывает возможности поставок оружия в Украину.