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Главная » Страна » Тендер на поставку оружия украинцам объявлен в США

Тендер на поставку оружия украинцам объявлен в США

Тендер на поставку оружия украинцам объявлен в США
Фото:иall4shooters.com

Речь идет об учебных пистолетах Glock G17

19.08.17 105
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В США объявлен тендер на поставку нелетального оружия, а именно пистолетов Glock G17 и боеприпасов к ним для нужд Украины.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на портал американских государственных закупок Federal Business Opportunities.

Для Украины закупят учебные пистолеты Glock G17, патроны и защитное снаряжение.

Участники торгов обязаны предоставить свои предложения до 22 августа.

Отмечается, что закупка нелетального тренировочного оружия осуществляется в рамках военной помощи США Украине.

Напомним, Чехия открывает возможности поставок оружия в Украину.

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