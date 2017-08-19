ПРООН начала закупки лекарств за бюджетные средства

Тендеры объявили для 11 из 15 направлений, закупки по которым сейчас проводит организация

Программа развития ООН в Украине начала закупки лекарств за средства госбюджета 2017 года. Тендеры объявили для 11 из 15 направлений, закупки по которым сейчас проводит организация.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Открытые тендеры и тендеры, которые проводятся по процедуре прямого приглашения, объявили по 11 направлениям 2017 года: бесплодие, рассеянный склероз, буллезный эпидермолиз, муковисцидоз, нанизм разного происхождения, ювенильный ревматоидный артрит, гемолитическая болезнь новорожденных, церебральный паралич, орфанные метаболические заболевания, мукополисахаридоз и болезнь Гоше", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что перечень согласованных программ могут дополнить после издания дополнительных постановлений Кабинетом Министров Украины.

Вместе с тем ПРООН уже завершила 99% закупок лекарственных средств, заказанных за бюджет 2016 года. Более 70% медикаментов, в том числе закупленных за счет сэкономленных средств, доставили в Украину и они уже доступны пациентам. Благодаря эффективным и прозрачным процедурам ПРООН удалось сэкономить свыше 320 млн гривен из бюджета 2016 года и закупить дополнительные медикаменты для обеспечения потребностей пациентов.

Напомним, 27 июля 2017 года Министерство здравоохранения Украины и Программа развития ООН подписали соглашение на закупку медикаментов, согласно которой ПРООН доверили закупку лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 2,3 млрд гривен для 15 направлений соответствующей бюджетной программы за 2017 год.