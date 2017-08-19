АТО: вблизи Крымского ранен украинский военный

Наиболее напряженная ситуация – в районе Авдеевской промзоны

Российско-оккупационные группировки продолжают обстреливать позиции ВСУ, получая жесткий огневой ответ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении – наиболее напряженная ситуация. В районе Авдеевской промзоны, бандиты фактически всю ночь били по нашим позициям из танка, минометов различных калибров и гранатометов. Кроме того, сегодня под вражеским огнем оказались украинские укрепления на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому.

На луганском направлении бандиты сконцентрировали активность вблизи Крымского. Здесь преступники дважды открывали огонь по нашим бойцам. В результате - один украинский военный получил ранения.

На мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра вблизи Павлополя и Старогнатовки.