Шойгу будут судить в Украине

В Украине пройдет заочный судебный процесс над российским генералитетом, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, причастным к разгрому подразделений АТО под Иловайском Донецкой области.

Такое заявление сделал главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ.

"Суд в Украине будет. Мы сейчас пройдем линейку украинского законодательства и приступим к заочному осуждению тех лиц, в отношении которых есть доказательства. Суд будет долгим", - подчеркнул главный военный прокурор, комментируя Иловайскую трагедию.

На вопрос, кто будет обвиняемыми на суде, Матиос заявил: "Это высший генералитет, включая министра обороны Российской Федерации... Знаю, что те, кто сейчас бросают в нас камни, скажут, что не надо смелости и для того, чтобы пойти в суд и поддержать обвинение против действующего министра обороны Российской Федерации и генералов, которые могут поднять эскадрильи самолетов, отдать приказы полкам, которые стоят на нашей границе".

"Требования Женевских конвенций и любые договоренности для нашего северного соседа-захватчика просто не существуют. 29 августа 2014 утром российские военнослужащие по приказу своего высшего командования в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. Причинно-следственная связь гибели военных - действия россиян. Это доказано экспертизой!", - добавил он.

Напомним, ранее Шойгу признал, что РФ использует Сирию как полигон для испытаний.