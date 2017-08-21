Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Шойгу будут судить в Украине
Ситуация в Донбассе

Шойгу будут судить в Украине

Шойгу будут судить в Украине
Сергей Шойгу / Фото: vesti.ru

Заочно

21.08.17 256
000

В Украине пройдет заочный судебный процесс над российским генералитетом, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, причастным к разгрому подразделений АТО под Иловайском Донецкой области.

Такое заявление сделал главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Цензор.НЕТ.

"Суд в Украине будет. Мы сейчас пройдем линейку украинского законодательства и приступим к заочному осуждению тех лиц, в отношении которых есть доказательства. Суд будет долгим", - подчеркнул главный военный прокурор, комментируя Иловайскую трагедию.

На вопрос, кто будет обвиняемыми на суде, Матиос заявил: "Это высший генералитет, включая министра обороны Российской Федерации... Знаю, что те, кто сейчас бросают в нас камни, скажут, что не надо смелости и для того, чтобы пойти в суд и поддержать обвинение против действующего министра обороны Российской Федерации и генералов, которые могут поднять эскадрильи самолетов, отдать приказы полкам, которые стоят на нашей границе".

"Требования Женевских конвенций и любые договоренности для нашего северного соседа-захватчика просто не существуют. 29 августа 2014 утром российские военнослужащие по приказу своего высшего командования в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками. Причинно-следственная связь гибели военных - действия россиян. Это доказано экспертизой!", - добавил он.

Напомним, ранее Шойгу признал, что РФ использует Сирию как полигон для испытаний.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
У экс-начальника Налоговой в Киеве изъяли 90 кг золота, – МатиосУкраина попала в ТОП-20 стран с наихудшим доступом к гуманитарной помощиКарта военных действий в зоне АТО на 21 августа

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 4039
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 4344
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2327
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 2919
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 2379
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2265
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3006
  1. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 6475 / 7254
  2. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 4068 / 4641
  3. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 2963 / 3392
  4. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 2528 / 2887
  5. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 2466 / 2745
  6. На детективов НАБУ готовились покушения, – Сытник 2030 / 2230
  7. В Беларусь. Одна в лодке, не считая бобра 1873 / 1999
  1. Ломая головы. 13 самых загадочных уголков мира 30 / 4641
  2. Живи сто лет. Еда и напитки, продлевающие жизнь 15 / 1660
  3. Украинские стартапы - одни из лучших в мире 10 / 2745
  4. В Украине хотят ввести обязательную плату за роды 8 / 7254
  5. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 8 / 1734
  6. Больше всего украинского картофеля купила Беларусь 6 / 2887
  7. Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз 6 / 3392
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.