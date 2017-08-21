Волкер и Сурков в Минске внимательно послушали друг друга

В Минске завершилась встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным издания, встреча носила рабочий характер.
"Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга", - сказал источник.
Сурков назвал встречу с Волкером полезной и конструктивной и отметил, что приверженность Минским соглашениям под сомнение не ставилась, сообщает РИА Новости.
"Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации", — подчеркнул он.
Напомним, Волкер поддерживает поставку в оружия для Украины.