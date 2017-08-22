Сутки в АТО: Один наш боец погиб в Авдеевской промзоне, один – получил ранения

В районе проведения антитеррористической операции минувшие сутки завершились обострением обстановки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18:00 российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций, используя, в основном, минометы и гранатометы.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, один – получил ранения.

На донецком направлении сохраняется основное напряжение. В районе Авдеевской промзоны боевики с вечера и почти до полуночи с разных направлений из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ. В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника. В результате этого противостояния один наш военный погиб.

Кроме того, вечером бандиты трижды из вооружения БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево. А по шахте Бутовка протяжении двух часов враг выпустил не менее 46 мин различных калибров.

На луганском направлении враг применял 120-миллиметровые минометы в районе Крымского и Новотошковского. Также под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали наши укрепления неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На приморском направлении бандиты дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям у Водяного и один раз – на подступах к Широкино.