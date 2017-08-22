Порошенко лично открыл отремонтированный мост в Изюме

Президент Петр Порошенко лично открыл отремонтированный мостовой переход в городе Изюм, что на Харьковщине, который стоял в аварийном состоянии последние 17 лет.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Когда спросишь украинцев, что должно делать государство, - всегда был ответ: строить дороги", - сказал президент во время открытия моста.

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По его словам, десятилетиями украинские дороги были в крайне плохом состоянии. Однако благодаря внедрению децентрализации община на местах смогла получить средства на строительство и ремонт дорог.

Напомним, Новак хочет проверять качество дорог дважды в год.