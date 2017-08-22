Присоединение к России и Беларуси поддерживает каждый пятый украинец

Процент тех, кто позитивно относится к союзу Киева с Москвой и Минском, упал

20% украинцев позитивно относятся к присоединению Украины к союзу с Россией и Беларусью.

Таковы данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Процент тех, кто позитивно относится к присоединению Киева к союзу с Москвой и Минском , упал с 49% в 2013 году до 25% в 2014 году, и в 2017 году составляет 20%", — говорится в исследовании.

Также по данным фонда, 62% украинцев выступают против такого союза (в 2013 году их доля составляла 28%). По данным исследования, в основном украинцы выступают против такого союза во всех регионах страны.

Как свидетельствуют результаты опроса, в 2017 году 3,7% украинцев хотели бы выехать на проживание в Россию, 2,1% респондентов - в другие страны бывшего СССР, 12,9% - за пределы бывшего СССР и 50,7% украинцев не хотят никуда выезжать.

Исследование проводилось с 3 по 25 июля 2017 года. Опрошены 1,8 тысячи респондентов во всех регионах Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, больше всего украинского картофеля купила Беларусь.