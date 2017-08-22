Scooter допросит Крымская прокуратура

О выступлении группы на оккупированном полуострове известно только из СМИ

Прокуратура АР Крым обратится к Германии с просьбой о международной правовой помощи из-за выступления музыкальной группы Scooter в оккупированном полуострове.

Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов на пресс-конференции во вторник, 22 августа.

"Мы зарегистрировали соответствующее уголовное производство. Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму", – сказал он.

Правда, по его словам, о выступлении группы известно только из СМИ. "Видели видео, наша работа обязывает нас проверять всю информацию", – отметил Мамедов.

Отвечая на вопрос, будут ли допрашивать участников группы, Мамедов сказал: "Допросы будут, конечно".

Напомним, против "прокурора" Поклонской возбуждено два дела.