Надежда на «голубые каски». Введут ли в оккупированный Донбасс миротворцев ООН

На Банковой понимают всю сложность процесса принятия решения о введении миротворческой миссии ООН на украинскую территорию. И все же это не означает, что вопрос не стоит поднимать

Накануне стало известно, с каким месседжем президент Украины Петр Порошенко отправится на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН: глава украинской державы намерен презентовать инициативу о введении в Донбасс миротворческой миссии.

Об этом Порошенко сообщил 22 августа во время поездки в Луганскую область. «Это гарантия того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантия того, что Россия прекратит поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, уберет оружие, которое она поставила для того, чтобы убивать украинцев», – сказал президент, добавив при этом, что вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ «продвигается достаточно тяжело».

Право на помощь

С призывом ввести на восток страны миротворческую миссию Киев выступал уже не раз. Указ об обращении в Совбез ООН с такой просьбой Порошенко подписал еще в марте 2015 года. Поддержала эту инициативу и Верховная Рада. Интересно, что еще раньше, в ноябре 2014-го, с аналогичным призывом к Совбезу ООН выступило и руководство самопровозглашенной «ДНР». Правда, сепаратисты уточняли, что в составе миротворческого контингента обязательно должны быть представители России. Присутствие международных миротворческих сил президент Порошенко называет также необходимым условием проведения выборов на неподконтрольных ныне территориях. Выборы – один из пунктов Минских соглашений. По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, минимальная численность миротворческого контингента, необходимая для охвата оккупированных территорий и линии разграничения, составляет 25 тыс. человек.

Как участник 15 миротворческих миссий ООН Украина вправе рассчитывать на прямую помощь организации. Однако за прошедшие три года с начала конфликта проект резолюции по вопросу введения миротворцев Советом безопасности ООН рассмотрен не был.

Три этапа

«Исходя из практики ООН, такую операцию правильно было бы называть не миротворческой, а операцией по поддержанию мира — то есть военной операцией, направленной на прекращение столкновений вдоль линии разграничения и установление длительного режима перемирия. Это то, что не способна сделать нынешняя мониторинговая миссия ОБСЕ, поскольку ее мандат не включает две важные составляющие: право применять силу для защиты своей жизни и право применять силу против нарушителей перемирия», – говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

Право вето РФ в Совбезе практически делает невозможным принятие решения о введении миротворцев без согласия Кремля

На данный момент, отмечает он, сделан лишь первый шаг к возможному принятию решения ООН о введении миротворцев: официально озвучена соответствующая инициатива украинской власти. А вот дальше все выглядит туманно — ведь второй этап предусматривает заключение соглашения между сторонами конфликта. «Это значит, что «ДНР-ЛНР» и Россия как фактическая сторона конфликта должны согласиться на присутствие контингента ООН вдоль линии разграничения. По очевидным причинам Россия, которая контролирует боевиков, вряд ли согласится с таким сценарием», – считает Ярошенко. Исходя из этого, малореальным выглядит и третий этап — принятие соответствующей резолюции Советом безопасности ООН, для которого требуется 9 голосов из 15 стран-членов Совбеза и при этом – ни одного вето. Учитывая, что у России право вето есть, а позиция руководства РФ известна, ожидать, что Кремль пропустит резолюцию, наивно. Более того, в феврале 2015-го Собвез ООН принял проект резолюции по Украине, внесенный именно Россией: документ призывал к мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе вторых Минских соглашений, в которых сторонами конфликта названы Украина и «вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Правда, уже в 2016-ом Генассамблея ООН признала Россию оккупантом Крыма, что стало серьезным успехом украинской дипломатии. Однако право вето РФ в Совбезе практически делает невозможным принятие решения о введении миротворцев без согласия Кремля.

Сложный вопрос

Осложняет положение Украины и неопределенность позиции государства по отношению к самопровозглашенным «ДНР» и «ЛНР». В ряде нормативных актов данные образования названы террористическими организациями, в то же время подписи их представителей Захарченко и Плотницкого стоят под текстом Минских соглашений, подписанных также украинской стороной в лице Леонида Кучмы. Кроме того, парламентом так и не принят закон о признании организаций террористическими, который позволил бы поставить юридическую точку в вопросе статуса сепаратистских «республик».

В предварительных планах сессии Генассамблеи ООН стоят вопросы Афганистана, Палестины, Конго, Азербайджана, Кипра и других горячих точек. Украины среди них нет

А вот разрыв дипломатических отношений в международной правовой практике не является обязательным условием признания стран участницами военного конфликта. «Более того, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что даже в случае вооруженного конфликта государство обязано охранять посольство страны-агрессора», – подчеркивает Ярошенко.

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Очевидно, что на Банковой понимают всю сложность процесса принятия решения о введении миротворческой миссии ООН на украинскую территорию. И все же это не означает, что вопрос не стоит поднимать: ведь одна из главных задач украинской власти на международной арене — не дать теме Донбасса исчезнуть из актуальной мировой повестки дня. На данный момент в предварительных планах сессии Генеральной ассамблеи ООН в разделе «Поддержание международного мира и безопасности» стоят вопросы Афганистана, Палестины, Конго, Азербайджана, Кипра и других горячих точек на карте мира. Украины среди них нет.