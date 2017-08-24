Луценко: Сегодня в Кремле кто-то не один раз перевернулся

Участие в параде на Крещатике иностранных военных – сигнал для российской власти

Участие иностранных гостей в мероприятиях по случаю Дня Независимости в Киеве является мощным сигналом о высоком уровне поддержки Украины.

Такое мнение высказал генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "112 Украина".

"Сегодняшний парад, а особенно участие в нем наших международных союзников, является очень сильным сигналом и для украинцев, и для того, кто сегодня в Кремле не один раз перевернулся", - сказал Луценко.

Напомним, в Киеве прошел военный парад по случаю 26-й годовщины Независимости Украины.

В параде участвовали участники и ветераны антитеррористической операции, лицеисты и курсанты высших военных заведений.

Также по Крещатику шагали сводный батальон Сухопутных войск Украины, морские пехотинцы, высокомобильные десантные войска, воины-танкисты, бойцы Сил специальных операций, разведчики, воины-связисты, военнослужащие Национальной гвардии, пограничники, сводное подразделение Службы безопасности Украины и военнослужащие Отдельного полка президента Украины.

Вместе с ними по главной улице столицы прошли военнослужащие армий стран-партнеров Украины: Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и США.

Кроме того, в параде приняли участие военнослужащие совместной Литовско-Польско-Украинской бригады и сводный оркестр Нацгвардии Украины.