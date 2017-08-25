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Главная » Страна » Wizz Air запускает из Украины новые рейсы в три страны
Wizz Air запускает из Украины новые рейсы в три страны
Фото из открытых источников

Wizz Air запускает из Украины новые рейсы в три страны

В ближайшие три дня из аэропорта Жуляны отправится 5 новых рейсов

25.08.17 213
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Авиакомпания-лоукостер Wizz Air запускает новые рейсы в Данию, Германию и Польшу с вылетом из Киева. Об этом сообщает ЦТС.

В ближайшие 3 дня из аэропорта Жулян в Киеве отправится 5 новых рейсов. 25 августа открывается направление в столицу Дании Копенгаген. 26 августа стартует рейс из Жулян в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а 27 августа – в Нюрнберг.

Кроме того, сегодня лоукостер открывает два новых направления из Киева – в польские Люблин и Познань. Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта Жуляны в Польшу с 4 до 6.

Запуск рейсов по новым направлениям станет возможен благодаря тому, что 24 августа в аэропорт в Киеве прибыл второй самолет Wizz Air, который авиакомпания будет базировать в Украине.

Ранее сообщалось, что Wizz Air объявила о планах расширить свою деятельность в Украине в 2018 году. В частности, компания добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Жуляны" с апреля 2018 года. В течение того же месяца запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн.

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