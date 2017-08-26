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<span class="label red">Видео</span> В Москве митингуют за свободный Интернет
Фото: twitter.com/martin_camera

Видео В Москве митингуют за свободный Интернет

11 активистов уже задержала полиция

26.08.17 396
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В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный с властями митинг "За свободный Интернет". По данным полиции, в акции принимают участие около тысячи человек.

Организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".

Митинг сопровождается уже традиционными задержаниями активистов. На данный момент известно об 11 задержанных полицией, передает Интерфакс.

"Нас всего 11 человек, нас сейчас завозят на территорию ОВД Красносельского района. Задержали всех, кто в рамках митинга "За свободный Интернет" стоял с плакатами в защиту (журналиста "Новой газеты", - ред.) Али Феруза, и заодно всех, кто рядом находился", - рассказал один из задержанных, член движения "Открытая Россия" Никита Сафронов.

Напомним, 21 июля Госдума РФ приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов, которые вступят в силу 1 января 2018 и 1 ноября 2017 соответственно.

Согласно документам, администрация сервисов должна устанавливать личность пользователей (по телефону) и ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Также документы предусматривают блокировку "анонимайзеров" и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов "Роскомнадзора".

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