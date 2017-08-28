РФ собирается модернизировать базу ВМФ в оккупированном Севастополе

К работе планируют приступить в 2019 году

Министерство обороны России через полтора-два года рассчитывает приступить к модернизации базы военно-морского флота в оккупированном РФ Севастополе. Об этом заявил ​первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, передает официальное печатное издание Минобороны РФ.

По его словам, модернизация военных объектов ведется по всему Южному военному округу. При этом введение в эксплуатацию объектов планируется к 2020 году.

Цапликов сообщил, что после завершения основных работ в Новороссийске в 2019 году военные намерены заняться севастопольской военной базой.

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Напомним, в конце марта спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Российская Федерация фактически превращает оккупированный Крым в огромную военную базу. В частности, спикер выразил особую обеспокоенность по поводу подготовки военной инфраструктуры Крыма для базирования там ядерного оружия, в том числе восстановления и модернизации бывших советских хранилищ для ядерных боезарядов.