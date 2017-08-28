РФ собирается модернизировать базу ВМФ в оккупированном Севастополе

Министерство обороны России через полтора-два года рассчитывает приступить к модернизации базы военно-морского флота в оккупированном РФ Севастополе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, передает официальное печатное издание Минобороны РФ.
По его словам, модернизация военных объектов ведется по всему Южному военному округу. При этом введение в эксплуатацию объектов планируется к 2020 году.
Цапликов сообщил, что после завершения основных работ в Новороссийске в 2019 году военные намерены заняться севастопольской военной базой.
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Напомним, в конце марта спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Российская Федерация фактически превращает оккупированный Крым в огромную военную базу. В частности, спикер выразил особую обеспокоенность по поводу подготовки военной инфраструктуры Крыма для базирования там ядерного оружия, в том числе восстановления и модернизации бывших советских хранилищ для ядерных боезарядов.