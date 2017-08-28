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Главная » Страна » Новый авиарейс запустят из Украины в Словению

Новый авиарейс запустят из Украины в Словению

Новый авиарейс запустят из Украины в Словению
Фото из открытых источников

С 29 октября появится новый рейс из Киева в Любляну

28.08.17 547
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Словенская авиакомпания  Adria Airways с 29 октября запустит новый авиарейс по маршруту Любляна-Киев-Любляна. Об этом сообщает ЦТС.

Рейсы будут обслуживать самолеты Bombardier CRJ900LR, которые будут летать из столичного аэропорта "Борисполь".

Новый рейс будет выполнять полеты трижды в неделю.

Из Любляны рейс будет вылетать по четвергам, пятницам и воскресеньям, из Борисполя - по понедельникам, пятницам и субботам. Рейс Любляна – Киев (JP934) будет стартовать из словенской столицы в 22:35, в Киеве он будет приземляться в 01:40.

Обратный рейс (JP935) будет отправляться из Борисполя в 05:00, в Любляну он будет прибывать в 06:20.

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