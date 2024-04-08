Елена Зеленская появилась на обложке глянца в строгом и элегантном образе

Елена Зеленская уже не в первый раз появляется на обложке журнала. В этот раз она стала героиней издания из Словении.

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Елена Зеленская рассказала, что дала интервью для словенского издания OnaPlus. А также первая леди Украины позировала для обложки, выбрав стильный и элегантный наряд. Фото появились в официальном telegram-канале первой леди.

Фото супруги президента сделал Антон Кулаковский. Елена Зеленская выбрала элегантный наряд: черный строгий жакет без воротника и пуговиц и украсила его золотой минималистичной брошью в виде колоска пшеницы. Колосок является одним из символов Украины, наряду с цветами подсолнуха. Супруга президента Владимира Зеленского любит украшения со смыслом и ее стилистка Натальи Каменская всегда подбирает стильные аксессуары.

"Война всегда война. Необязательно испытывать агрессию на себе, чтобы понять того, кто защищает свою жизнь. Вот почему всем живущим ныне в мире стоит послушать и услышать Украину", — сказала Елена в интервью, которое появится в новом номере журнала.

Елена Зеленская на обложке Onaplus Фото: Onaplus

В журнале отмечается, что Елена Зеленская превратилась в непреклонный образ надежды и решительности.

"Ее преданность делу и усилия по международной поддержке, вывели ее в авангард как ключевого игрока на национальной и международной арене", — пишут в издании.

Также первая леди отметила, что победа Украины нужна каждому нормальному человеку мира, если он хочет оставаться человечным и жить в безопасности.

"Мечтаю увидеть беззаботную улыбку довоенной эпохи на лице мужа. Это будет означать, что худшее уже позади, что мы добились успеха. Предстоит еще много работы, но смерть и разрушения когда-то закончатся. Я мечтаю быть со своей семьей не только тогда, когда у меня есть время, но и столько, сколько я хочу. Мечтаю видеть своих друзей где и когда захочу", — говорит первая леди Украины, которая в интервью Onoplus открыла дверь в свой мир с необычной откровенностью, выходящей за рамки ожидаемых политических нарративов.

Она также раскрыла нам подробности зверств русских на ее родине, которые глубоко запали в сердце.

Свою жизнь на войне он описывает словами, не оставляющими места сомнениям: "Это как в триллерах: если мы остановимся, мы погибнем".

Напомним, ранее Елена Зеленская уже появлялась на обложке Saturday, что выходит в Великобритании уже более 200 лет. Также Елена была на обложке американского журнала Time и в украинских глянцах Vogue и Еlle.