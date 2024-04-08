Олена Зеленська з'явилася на обкладинці глянцю в строгому й елегантному образі

Олена Зеленська вже не вперше з'являється на обкладинці журналу. Цього разу вона стала героїнею видання зі Словенії.

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Олена Зеленська розповіла, що дала інтерв'ю для словенського видання OnaPlus. А також перша леді України позувала для обкладинки, обравши стильне та елегантне вбрання. Фото з'явилися в офіційному telegram-каналі першої леді.

Фото дружини президента зробив Антон Кулаковський. Олена Зеленська обрала елегантне вбрання: чорний строгий жакет без коміра і ґудзиків і прикрасила його золотою мінімалістичною брошкою у вигляді колоска пшениці. Колосок є одним із символів України, поряд із квітами соняшника. Дружина президента Володимира Зеленського любить прикраси зі змістом і її стилістка Наталії Каменська завжди підбирає стильні аксесуари.

"Війна завжди війна. Необов'язково відчувати агресію на собі, щоб зрозуміти того, хто захищає своє життя. Ось чому всім, хто живе нині у світі, варто послухати і почути Україну", — сказала Олена в інтерв'ю, яке з'явиться в новому номері журналу.

Олена Зеленська на обкладинці Onaplus Фото: Onaplus

У журналі зазначається, що Олена Зеленська перетворилася на непохитний образ надії та рішучості.

"Її відданість справі та зусилля з міжнародної підтримки, вивели її в авангард як ключового гравця на національній та міжнародній арені", — пишуть у виданні.

Також перша леді зазначила, що перемога України потрібна кожній нормальній людині світу, якщо вона хоче залишатися людяною і жити в безпеці.

"Мрію побачити безтурботну посмішку довоєнної епохи на обличчі чоловіка. Це означатиме, що найгірше вже позаду, що ми досягли успіху. Попереду ще багато роботи, але смерть і руйнування колись закінчаться. Я мрію бути зі своєю сім'єю не тільки тоді, коли в мене є час, а й стільки, скільки я хочу. Мрію бачити своїх друзів де і коли захочу", — каже перша леді України, яка в інтерв'ю Onoplus відчинила двері до свого світу з незвичною відвертістю, що виходить за рамки очікуваних політичних наративів.

Вона також розкрила нам подробиці звірств росіян на її батьківщині, які глибоко запали в серце.

Своє життя на війні він описує словами, що не залишають місця сумнівам: "Це як у трилерах: якщо ми зупинимося, ми загинемо".

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська вже з'являлася на обкладинці Saturday, що виходить у Великій Британії вже понад 200 років. Також Олена була на обкладинці американського журналу Time і в українських глянцях Vogue та Еllе.