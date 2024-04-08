Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці глянцю в строгому й елегантному образі

Олена Зеленська, модний образ
Фото: Onaplus | Олена Зеленська на обкладинці Onaplus

Олена Зеленська вже не вперше з'являється на обкладинці журналу. Цього разу вона стала героїнею видання зі Словенії.

Related video

Олена Зеленська розповіла, що дала інтерв'ю для словенського видання OnaPlus. А також перша леді України позувала для обкладинки, обравши стильне та елегантне вбрання. Фото з'явилися в офіційному telegram-каналі першої леді.

Фото дружини президента зробив Антон Кулаковський. Олена Зеленська обрала елегантне вбрання: чорний строгий жакет без коміра і ґудзиків і прикрасила його золотою мінімалістичною брошкою у вигляді колоска пшениці. Колосок є одним із символів України, поряд із квітами соняшника. Дружина президента Володимира Зеленського любить прикраси зі змістом і її стилістка Наталії Каменська завжди підбирає стильні аксесуари.

"Війна завжди війна. Необов'язково відчувати агресію на собі, щоб зрозуміти того, хто захищає своє життя. Ось чому всім, хто живе нині у світі, варто послухати і почути Україну", — сказала Олена в інтерв'ю, яке з'явиться в новому номері журналу.

Олена Зеленська, модний образ Fullscreen
Олена Зеленська на обкладинці Onaplus
Фото: Onaplus

У журналі зазначається, що Олена Зеленська перетворилася на непохитний образ надії та рішучості.

"Її відданість справі та зусилля з міжнародної підтримки, вивели її в авангард як ключового гравця на національній та міжнародній арені", — пишуть у виданні.

Також перша леді зазначила, що перемога України потрібна кожній нормальній людині світу, якщо вона хоче залишатися людяною і жити в безпеці.

"Мрію побачити безтурботну посмішку довоєнної епохи на обличчі чоловіка. Це означатиме, що найгірше вже позаду, що ми досягли успіху. Попереду ще багато роботи, але смерть і руйнування колись закінчаться. Я мрію бути зі своєю сім'єю не тільки тоді, коли в мене є час, а й стільки, скільки я хочу. Мрію бачити своїх друзів де і коли захочу", — каже перша леді України, яка в інтерв'ю Onoplus відчинила двері до свого світу з незвичною відвертістю, що виходить за рамки очікуваних політичних наративів.

Вона також розкрила нам подробиці звірств росіян на її батьківщині, які глибоко запали в серце.

Своє життя на війні він описує словами, що не залишають місця сумнівам: "Це як у трилерах: якщо ми зупинимося, ми загинемо".

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська вже з'являлася на обкладинці Saturday, що виходить у Великій Британії вже понад 200 років. Також Олена була на обкладинці американського журналу Time і в українських глянцях Vogue та Еllе.