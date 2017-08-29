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Фото Украинские танки воды не боятся

<span class="label red">Фото</span> Украинские танки воды не боятся

В следующий раз танкисты планируют выполнять упражнения уже по-боевому

29.08.17 32
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На полигоне Широкий лан в Николаевской области прошли подводные учения батальона "Зверобой" 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на странице Facebook  бригады, украинские танкисты учились преодолевать водную преграду с полным погружением под воду. Обучение прошли на специально оборудованном вододроме.

 

Для этих целей на боевых машинах установили труболазы для входа экипажа и выхода, а также выхлопные трубы для всасывания воздуха. 

Сами же бойцы накануне прошли легкую водолазную подготовку - ознакомились с противогазом ИП-5, что позволяет дышать под водой в случае затопления танка, и испытали его в действии во время учебных погружений в тренировочном бассейне. 

Поскольку такой опыт вполне может пригодиться во время выполнения задач в зоне АТО, в следующий раз танкисты планируют выполнять упражнения уже по-боевому без труболаза, с задраенным люком. 

Напомним, Беларусь пригласила Украину на военные учения "Запад-2017".

 

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