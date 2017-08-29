В следующий раз танкисты планируют выполнять упражнения уже по-боевому

На полигоне Широкий лан в Николаевской области прошли подводные учения батальона "Зверобой" 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на странице Facebook бригады, украинские танкисты учились преодолевать водную преграду с полным погружением под воду. Обучение прошли на специально оборудованном вододроме.

Для этих целей на боевых машинах установили труболазы для входа экипажа и выхода, а также выхлопные трубы для всасывания воздуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВВС Южной Кореи отработали бомбардировку ставки Ким Чен Ына

Сами же бойцы накануне прошли легкую водолазную подготовку - ознакомились с противогазом ИП-5, что позволяет дышать под водой в случае затопления танка, и испытали его в действии во время учебных погружений в тренировочном бассейне.

Поскольку такой опыт вполне может пригодиться во время выполнения задач в зоне АТО, в следующий раз танкисты планируют выполнять упражнения уже по-боевому без труболаза, с задраенным люком.

Напомним, Беларусь пригласила Украину на военные учения "Запад-2017".