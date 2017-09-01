АМКУ расследует билетный сандал на Евровидении-2017

Как считает заявитель, во время продажи билетов на песенный конкурс к номинальной цены билета были включены дополнительные услуги

Антимонопольный комитет Украины открыл производство по делу о билетах на Евровидение-2017.

Об этом на своей странице в Facebook заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец, ссылаясь на сообщение госуполномоченной в АМКУ Агии Загребельской.

"Антимонопольный комитет Украины открыл производство по делу о билетах на Евровидение. Заявление было подано мной", - сообщает Кравец.

По мнению заявителя, нарушены нормы антимонопольного законодательства во время продажи билетов на песенный конкурс "Евровидение 2017: Гранд Финал" путем включения к номинальной цены билета дополнительных средств (сервисный сбор, дополнительные услуги).

"Столь циничное нарушение, на мой взгляд, антимонопольного законодательства, заключающееся в установлении платы за услугу от которой нельзя отказаться при монопольной продаже билетов на конкурс "Евровидение" не должно остаться не замеченным, а лица, придумавшие столь "гениальную" схему и в очередной раз, на мой взгляд подорвавшие доверие к Украине, безнаказанными", - поясняет свою позицию Кравец.

"Именно безнаказанность порождает вседозволенность и полное игнорирование норм законодательства, что демонстрируется повсеместно в Украине" - отмечает он.

Напомним, Евровидение-2017 посмотрели 180 млн телезрителей.