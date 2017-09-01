Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » АМКУ расследует билетный сандал на Евровидении-2017
Евровидение-2017

АМКУ расследует билетный сандал на Евровидении-2017

АМКУ расследует билетный сандал на Евровидении-2017
Фото из открытых источников

Как считает заявитель, во время продажи билетов на песенный конкурс к номинальной цены билета были включены дополнительные услуги 

01.09.17 28
000

Антимонопольный комитет Украины открыл производство по делу о билетах на Евровидение-2017.

Об этом на своей странице в Facebook заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец, ссылаясь на сообщение госуполномоченной в АМКУ Агии Загребельской.

"Антимонопольный комитет Украины открыл производство по делу о билетах на Евровидение. Заявление было подано мной", - сообщает Кравец. 

По мнению заявителя, нарушены нормы антимонопольного законодательства во время продажи билетов на песенный конкурс "Евровидение 2017: Гранд Финал" путем включения к номинальной цены билета дополнительных средств (сервисный сбор, дополнительные услуги).

"Столь циничное нарушение, на мой взгляд, антимонопольного законодательства, заключающееся в установлении платы за услугу от которой нельзя отказаться при монопольной продаже билетов на конкурс "Евровидение" не должно остаться не замеченным, а лица, придумавшие столь "гениальную" схему и в очередной раз, на мой взгляд подорвавшие доверие к Украине, безнаказанными", - поясняет свою позицию Кравец.

"Именно безнаказанность порождает вседозволенность и полное игнорирование норм законодательства, что демонстрируется повсеместно в Украине" - отмечает он.

Напомним, Евровидение-2017 посмотрели 180 млн телезрителей.

 

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
АМКУ пообещал разобраться с курятинойАнтимонопольный комитет расследует повышение цен на сжиженный газГазпром пожаловался в Верховный суд на штраф АМКУ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 40371
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2299
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4387
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 954
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2764
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1171
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1527
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4739 / 40371
  2. Белорусские баржи приплыли в Киевский речпорт 3954 / 4511
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 3155 / 20809
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 2471 / 3283
  5. Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах 2470 / 2765
  6. Бывший главный конструктор КБ "Южное" возглавил Госкосмос 1829 / 2019
  7. Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды 1810 / 2043
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 51 / 40371
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23 / 20809
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 19 / 2644
  4. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 9 / 1543
  5. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 8 / 3283
  6. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 7 / 2229
  7. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 6 / 1541
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.