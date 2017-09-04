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Фото В порт Одессы зашел итальянский эсминец

<span class="label red">Фото</span> В порт Одессы зашел итальянский эсминец
Итальянский эсминец в Одессе / Фото: Думская

Дружеские визиты итальянских кораблей становятся традиционными

04.09.17

В понедельник у причала морвокзала Одесского морского порта бросил якорь эсминец Luigi Durand de la Penne ВМС Италии.

Об этом сообщает "Думская".

"Визит итальянского корабля под командованием капитана 1-го ранга Фабрицио Руттери проходит в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии, которая находится в городе Ливорно. Трехдневной программой пребывания в Одессе 88 итальянских курсантов предусмотрены встречи с украинскими военными моряками в штабе ВМС Украины и курсантами Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия", ознакомительная экскурсия на фрегате "Гетман Сагайдачный", - отметили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами осуществят переход на катере к месту гибели итальянского корабля Аlberto Rakia, где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.

Состоится дружеский турнир по футболу между командами курсантов Института ВМС НУ ОМА и командой курсантов Академии ВМС Итальянской Республики.

Дружеские визиты в Одессу итальянских кораблей становятся традиционными, в прошлом году город посетил учебный корабль Polinuro.

Эсминец Luigi Durand de la Penne был введен в состав ВМС Итальянской Республики в 1993 году. Длина корабля - 147, ширина - 16, осадка - 6,7 метра, максимальная скорость 31 узел. Вооружен корабль артиллерийскими установками, противокорабельными и зенитными ракетами. Имеет 2 ангара для вертолетов, где могут разместиться пара легких вертолетов Bell AB 212 ASW или один тяжелый EH-101 Merlin.

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