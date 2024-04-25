Каким должен быть эсминец ВМС США следующего поколения: эксперт высказался неоднозначно

Старший научный сотрудник института RAND Брэдли Мартин дал оценку разработке будущего эсминца класса DDG(X). В частности, были рассмотрены "за" и "против" модульной конструкции корабля.

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Американские эсминцы класса DDG 51 Arleigh Burke уже исчерпали свои возможности модернизации, считают в ВМС США. Поэтому флот нуждается в кораблях нового поколения — перспективных эсминцах класса DDG(X). В этой связи старший научный сотрудник института RAND Брэдли Мартин в интервью Naval News рассказал о концепции будущих кораблей и о том, какой критике они могут подвергнуться.

Прежде всего речь идет о технической стороне вопроса, то есть о так называемой секции Destroyer Payload Module с дополнительным вооружением. Модульная конструкция эсминца DDG(X) предполагает возможность установки 12 крупных шахтных пусковых установок (вместо УВП МК41) для перспективных баллистических ракет средней дальности типа CPS (Conventional Prompt Strike) с гиперзвуковыми боевыми блоками CHGB.

Вопрос — сколько это будет стоить

По этому вопросу Мартин сказал, что дополнительное вооружение на надводных платформах тем более с гиперзвуковыми возможностями — это всегда позитивный момент. Однако здесь необходимо учитывать и экономическую составляющую, поскольку слишком часто отдельные системы разрабатывались с очень высоким уровнем возможностей, но тогда они были настолько дорогими, что разработать удалось лишь несколько из них.

"Бывают случаи, когда только несколько очень мощных платформ являются лучшим выбором для противостояния угрозам и вызовам. Но для кораблей они могут быть только в одном месте одновременно. Вопрос не только "что", но и "сколько", — сказал эксперт.

Универсальность модульной конструкции

Кроме того, все основное ударное вооружение, как правило, размещено в контейнерах вертикального запуска, что позволяет значительно варьировать загрузку боекомплекта. Но крайне необходимо, чтобы боевые комплексы корабля были подключены к какой-то системе наведения.

"Эсминцы класса Spruance были оснащены системой вертикального пуска, но не были оборудованы трехмерной радиолокационной системой ПВО, — это означало, что нет смысла размещать зенитные ракеты в пусковых ячейках", — отметил Мартин.

Предварительный эскизный проект эсминца нового поколения DDG(X) ВМС США

Далее эксперт пояснил, что модульная конструкция предусматривает быструю замену необходимых систем, даже в экспедиционных условиях, в зависимости от выполняемой миссии. Такое решение решило бы важнейшую проблему, с которой сталкиваются нынешние корабли. По словам эксперта, из-за длительного и интенсивного использования кораблей они уходили на техническое обслуживание, которое часто затягивалось, поэтому ВМС приходилось отказываться от некоторых миссий.

"Различные обстоятельства угрозы требуют разных возможностей, и попытка уместить все эти возможности на одной платформе нереалистична, по крайней мере, с любой реальной ценой. Даже если бы мы надеялись создать модульную конструкцию, позволяющую заменять различные возможности, фундаментальная проблема заключается в том, что любой корабль может одновременно находиться только в одном месте", — подчеркнул Мартин.

Самооборона

Еще одним аспектом в разработке будущих эсминцев являются возможности самообороны против всех классов угроз. В противном случае корабли станут легкой мишенью.

Эсминцы DDG(X) должны будут иметь способность безопасно подключаться и регулярно использовать всемирные сети связи и разведки. Хотя способность безопасной связи уже давно является требованием для развертывания кораблей ВМФ, считает эксперт, но возникает необходимость практически к непрерывной связи, а в будущем требования, вероятно, будут только расти.

Между тем новые требования опять же повышают стоимость платформы. Например, корабли класса LCS (корабль прибрежной зоны) без датчиков возможности направления оружия стоит около 700 млн долларов, то фрегат класса Constellation, аналогичный по размеру LCS, но с радаром шпионажа для ПВО будет стоить более 1,3 млрд долларов.

Также стоит балансировать между средствами ПВО и защитой от других угроз. Мартин упомянул ситуацию в Черном море, где украинские морские дроны провели ряд успешных атак на российский флот, потопив несколько кораблей. По мнению эксперта, в таких условиях наращивание средств воздушной обороны бессмысленно. Таким образом попытки проводить операции против абордажных групп или кораблей, одновременно обеспечивая противовоздушную оборону на обширной территории, могут оказаться несовместимыми.

"Вероятно, наступят времена, когда быстрая замена модулей может оказаться наиболее эффективным способом сохранить убедительное присутствие. Однако на сегодняшний день не созданы силы, которые вместе создают гибкий и эффективный потенциал. Такие силы, вероятно, будут включать в себя смесь кораблей, больших и малых, сложных и простых, многоцелевых и одноцелевых, пилотируемых и беспилотных", — подытожил эксперт.

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Напомним, США планируют перейти к тестированию гиперзвуковой ракеты морского базирования на эсминце Zumwalt. Если испытания пройдут успешно вооружение будет установлено в 2025 году.