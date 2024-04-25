Яким має бути есмінець ВМС США наступного покоління: експерт висловився неоднозначно

Старший науковий співробітник інституту RAND Бредлі Мартін дав оцінку розробці майбутнього есмінця класу DDG(X). Зокрема, було розглянуто "за" та "проти" модульної конструкції корабля.

Related video

Американські есмінці класу DDG 51 Arleigh Burke уже вичерпали свої можливості модернізації, вважають у ВМС США. Тому флот потребує кораблів нового покоління — перспективних есмінців класу DDG(X). У зв'язку з цим старший науковий співробітник інституту RAND Бредлі Мартін в інтерв'ю Naval News розповів про концепцію майбутніх кораблів і про те, якої критики вони можуть зазнати.

Насамперед ідеться про технічний бік питання, тобто про так звану секцію Destroyer Payload Module із додатковим озброєнням. Модульна конструкція есмінця DDG(X) передбачає можливість установки 12 великих шахтних пускових установок (замість УВП МК41) для перспективних балістичних ракет середньої дальності типу CPS (Conventional Prompt Strike) із гіперзвуковими бойовими блоками CHGB.

Питання — скільки це коштуватиме

Щодо цього питання Мартін сказав, що додаткове озброєння на надводних платформах, тим паче з гіперзвуковими можливостями — це завжди позитивний момент. Однак тут необхідно враховувати й економічну складову, оскільки надто часто окремі системи розроблялися з дуже високим рівнем можливостей, але тоді вони були настільки дорогими, що розробити вдалося лише кілька з них.

"Трапляються випадки, коли лише кілька дуже потужних платформ є найкращим вибором для протистояння загрозам і викликам. Але для кораблів вони можуть бути тільки в одному місці одночасно. Питання не тільки "що", а й "скільки", — сказав експерт.

Універсальність модульної конструкції

Уссе основне ударне озброєння, як правило, розміщене в контейнерах вертикального запуску, що дає змогу значно варіювати завантаження боєкомплекту. Але вкрай необхідно, щоб бойові комплекси корабля були підключені до якоїсь системи наведення.

"Есмінці класу Spruance були оснащені системою вертикального пуску, але не були обладнані тривимірною радіолокаційною системою ППО — це означало, що немає сенсу розміщувати зенітні ракети в пускових комірках", — зазначив Мартін.

Попередній ескізний проєкт есмінця нового покоління DDG(X) ВМС США

Далі експерт пояснив, що модульна конструкція передбачає швидку заміну необхідних систем, навіть в експедиційних умовах залежно від виконуваної місії. Таке рішення вирішило б найважливішу проблему, із якою стикаються нинішні кораблі. За словами експерта, через тривале й інтенсивне використання кораблів вони йшли на технічне обслуговування, яке часто затягувалося, тому ВМС доводилося відмовлятися від деяких місій.

"Різні обставини загрози вимагають різних можливостей, і спроба вмістити всі ці можливості на одній платформі нереалістична, принаймні за будь-якою реальною ціною. Навіть якби ми сподівалися створити модульну конструкцію, що дає змогу замінювати різні можливості, фундаментальна проблема полягає в тому, що будь-який корабель може одночасно перебувати тільки в одному місці", — наголосив Мартін.

Самооборона

Ще одним аспектом у розробці майбутніх есмінців є можливості самооборони проти всіх класів загроз. В іншому разі кораблі стануть легкою мішенню.

Есмінці DDG(X) повинні будуть мати здатність безпечно підключатися та регулярно використовувати всесвітні мережі зв'язку та розвідки. Хоча здатність безпечного зв'язку вже давно є вимогою для розгортання кораблів ВМФ, вважає експерт, але виникає потреба практично до безперервного зв'язку, а в майбутньому вимоги, імовірно, тільки зростатимуть.

Водночас нові вимоги знову ж таки підвищують вартість платформи. Наприклад, якщо кораблі класу LCS (корабель прибережної зони) без датчиків можливості спрямування зброї коштують близько 700 млн доларів, то фрегат класу Constellation, аналогічний за розміром до LCS, але з радаром шпигунства для ППО коштуватиме понад 1,3 млрд доларів.

Також варто балансувати між засобами ППО та захистом від інших загроз. Мартін згадав ситуацію в Чорному морі, де українські морські дрони провели низку успішних атак на російський флот, потопивши кілька кораблів. На думку експерта, у таких умовах нарощування засобів повітряної оборони безглуздо. Тому спроби проводити операції проти абордажних груп або кораблів, одночасно забезпечуючи протиповітряну оборону на великій території, можуть виявитися несумісними.

"Імовірно, настануть часи, коли швидка заміна модулів може виявитися найефективнішим способом зберегти переконливу присутність. Однак на сьогодні не створено сили, які разом створюють гнучкий і ефективний потенціал. Такі сили, імовірно, міститимуть суміш кораблів, великих і малих, складних і простих, багатоцільових і одноцільових, пілотованих і безпілотних", — підсумував експерт.

Важливо

Оновлення 2.0: ВМС США модернізують есмінці класу Arleigh Burke

Нагадаємо, США планують перейти до тестування гіперзвукової ракети морського базування на есмінці Zumwalt. Якщо випробування пройдуть успішно, озброєння буде встановлено у 2025 році.