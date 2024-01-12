Оновлення 2.0: ВМС США модернізують есмінці класа Arleigh Burke

Модернізація кораблів відбуватиметься у два етапи й стосуватиметься радара, засобів РЕБ та інших систем.

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Військово-морські сили США обрали чотири есмінці класу Arleigh Burke, які отримають серйозні оновлення обладнання. Про це повідомляє The War Zone.

Програма модернізації 2.0 зачіпатиме майже всі системи, включно з новим радаром та засобами електронної боротьби. Все це є частиною ширших планів ВМС США модернізувати флот есмінців, який також включає програму з розробки та придбання абсолютно нового проєкту під назвою DDG.

Капітан Тім Мур, який відповідає за програму "модернізація есмінців 2.0", назвав есмінці, що пройдуть модернізацію:

USS James E. Williams;

USS Chung Hoon;

USS Halsey;

USS Pinckney.

USS Pinckney Фото: US Navy USS Chung Hoon Фото: US Navy USS James Williams Фото: US Navy

Всі чотири кораблі є підваріантами Arleigh Burke типу Flight IIA, який розробили в 1990-х роках. Всього на озброєні ВМС США перебуває 73 есмінці, з яких 34 є версією Flight IIA, ще 10 Flight IIA Restart або IIA Technology Insertion. На стадії будівництва є ще кілька кораблів у версії Flight III на різних стадіях будівництва.

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Також Тім Мур назвав особливості модернізації Mod 2.0: нова система РЕБ AN/ALQ-32(V)7, додаткові системи управління температурою, радар AN/SPY-6(V)4 й вдосконалена версія бойової системи Aegis. Новий радар дозволить відстежувати більше цілей на більшій відстані з більшою точністю, ніж пасивні радари з електронним скануванням AN/SPY1. Дати завершення модернізації наразі немає. Проте Мур стверджує, що есмінці будуть проходити модернізацію в два окремі етапи.

ВМС США можуть модернізувати до 20 есмінців Arleigh Burke до версії Mod 2.0.

Нагадаємо, 8 січня ЗМІ писали, що прискорити будівництво кораблів для ВМС США прискорять за допомогою зварювальних роботів.

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