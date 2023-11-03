Військово-морські сили США вперше очолила жінка: що відомо про адмірала Франчетті

Ліза Франчетті була подана на очільницю ВМС США президентом Джо Байденом ще в липні 2023 року, проте її призначення як і сотень других офіцерів, блокував сенатор Томмі Тубервіль.

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Сенат затвердив адмірала Лізу Франчетті на посаду командувачки Військово-морських операцій та члена Обʼєднаного комітету начальників штабів. Про це повідомляє Navy Times.

Після багатомісячної затримки, яку спричинив сенатор Томмі Тубервіль, Ліза Франчетті стала першою жінкою, яка очолила ВМС США. Законодавець блокував її призначення через політику Міністерства оборони щодо доступу до абортів. Блокада призначень військових на нові позиції тривала 8 місяців. Позиція Тубервіля призвела до того, що список заблокованих кандидатів на різні посади складає 378 офіцерів, а до кінця року їхня кількість ризикує зрости ще до 650.

Що відомо про Лізу Франчетті

Для адмірала Лізи Франчетті призначення особливо ще й тим, що вона перша жінка, яка стала членкинею Обʼєднаного комітету начальників штабів.

Ліза Франчетті має великий послужний список

Ліза Франчетті народилась в штаті Нью-Йорк, Рочестер. В американській армії служить з 1965 року після проходження програми підготовки офіцерів запасу ВМС США. За час карʼєр у Військово-морських силах вона пройшла чималі карʼєрні сходи: від офіцера першого дивізіону на есмінці USS Shenandoah до командування есмінцем USS Ross.

Станом на березень 2023 року Ліза Франетті була на посади командиру Центру військово-морського резерву в Сентрал-Пойнті, помічницею заступника начальника операцій ВМС та низку інших.

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Ліза Франчетті має великий послужний список та нагороди: медалі "За видатні заслуги" (двічі), орден Почесного легіону (п'ять нагород), похвальна медаль ВМС і морської піхоти (чотири нагороди) та медаль "За досягнення ВМС і морської піхоти" (дві нагороди).

Адмірал стала першою жінкою в історії американських ВМС, яка отримала звання чотиризіркового адмірала. Президент США Джо Байден висунув її на посаду голови ВМС ще у липні 2022 року.

Нагадаємо, 5 жовтня в ЗМІ писали, що ВМС США замовили новітні боєприпаси для корабельної гармати Mk110.

У липні 2022 року жінку-льотчицю з позивним "Сталін" вперше взяли в елітну команду авіашоу США.