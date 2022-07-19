Із позивним "Сталін": у США вперше вибрали жінку-льотчицю в елітну команду авіашоу (фото)

Лейтенантка Аманда Лі стане частиною елітної ескадрильї Blue Angels, яка здійснює демонстраційні польоти з 1946 року.

Лейтенантка Військово-морських сил США Аманда Лі з позивним "Сталін" стала першою жінкою-льотчицею, яка стане частиною команди Blue Angels для демонстраційних польотів. Про це повідомляє The Drive.

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Blue Angels — це льотна демонстраційна ескадрилья ВМС США, яка сформована в 1946 році. У заяві команди вказується, що протягом понад 55 років сотні жінок проходили службу в "Блакитних ангелах", де служать найкращі представники Корпусу морської піхоти й ВМФ.

[ + – ] Аманда "Сталін" Лі

На початку виставкового сезону 2023 року 6 найкращих льотчиків поповнять лави елітних офіцерів авіації ВМС США.

Лейтенантка Аманда Лі зі штату Міннесота. Зараз служить у 106 ескадрильї ударних винищувачів Rhino і є інструкторкою на літаках Super Hornet. У 2013 році закінчила університет Олд-Домініон. На військову службу прийшла у 2007 році до військово-морського флоту. Виконуватиме польоти в команді Blue Angels вона на винищувачі F/A-18E/F.

[ + – ] Ескадрилья Blue Angels

Тепер на "Сталіна" чекає двомісячна підготовка разом із іншими льотчиками, яка завершиться в листопаді. Після цього у Флориді на військово-морській авіабазі Пенсакола відбудеться авіашоу Blue Angels.

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