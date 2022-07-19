С позывным "Сталин": в США впервые выбрали женщину-летчика в элитную команду авиашоу (фото)

Лейтенант Аманда Ли станет частью элитной эскадрильи Blue Angels, которая проводит демонстрационные полеты с 1946 года.

Лейтенант Военно-морских сил США Аманда Ли с позывным "Сталин" стала первой женщиной летчиком, которая станет частью команды "Blue Angels" для демонстрационных полетов. Об этом сообщает The Drive.

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Blue Angels — это летная демонстрационная эскадрилья ВМС США, которая сформирована в 1946 году. В заявлении команды указывается, что на протяжении более 55 лет сотни женщин проходили службу в "Голубых ангелах", где служат лучшие представители Корпуса морской пехоты и ВМФ.

[ + – ] Аманда "Сталин" Ли

В начале выставочного сезона 2023 года 6 лучших летчиков пополнят ряды элитных офицеров авиации ВМС США.

Лейтенант Аманда Ли из штата Миннесота. В настоящее время служит в 106-й эскадрильи ударных истребителей "Rhino" и является инструктором на самолетах Super Hornet. В 2013 году окончила университет Олд-Доминион. На военную службу пришла в 2007 году в военно-морской флот. Выполнять полеты в команде Blue Angels она будет на истребителе F/A-18E/F.

[ + – ] Эскадрилья Blue Angels

Теперь "Сталина" ждет двухмесячная подготовка вместе с другими летчиками, которая завершится в ноябре. После этого во Флориде на военно-морской авиабазе Пенсакола пройдет авиашоу Blue Angels.

Напомним, в Израиле женщина впервые стала командиром пехотного батальона "Каракаль".

Ранее сообщалось, что в ВСУ наблюдается рекордный прирост женщин-добровольцев. Они вызвались помочь Украине в войне с Россией.