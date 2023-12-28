Авіаносець ВМС США Carl Vinson увійшов у Південнокитайське море: у Пекіні заговорили про ескалацію

Китайські експерти зазначають, що розгортання в Південнокитайському морі ударної авіаносної групи USS Carl Vinson "підливає оливи у вогонь" у напружених відносинах Китаю і Філіппін.

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Ударна група авіаносця ВМС США Carl Vinson залишила Сінгапур після візиту в порт і зараз перебуває в Південнокитайському морі. Китайські військові у зв'язку з цим застерігають владу Філіппін від отримання невірних сигналів і ескалації ситуації в регіоні. Про це 27 грудня повідомили в Global Times.

Ударна група американських ВМС, що складається з авіаносця Vinson, крейсера USS Princeton і есмінців USS Kidd і USS Sterett, 17 грудня увійшла до порту Сінгапуру в рамках "планового відвідування". Про це повідомив ресурс USNI News. Оглядачі навели слова контрадмірала морських сил США Карлоса Сардіелло, який заявив, що кораблі в Індо-Тихоокеанському регіоні "підтримують свободу навігації, міжнародну добру волю і порядок, заснований на правилах".

Також було зазначено, що авіаносна група USS Carl Vinson наразі є єдиною позарегіональною групою ВМС, які в період Різдва перебувають у Південно-Східній Азії в режимі видимої присутності.

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Китайські військові оцінили розгортання американських кораблів як крок "у протилежному напрямку від миру і стабільності в Південнокитайському морі".

"Тримаючи авіаносець у Південнокитайському морі в різдвяний період, США хочуть зберегти актуальність проблеми регіону і зберегти в ньому свою військову присутність", — зазначив китайський військовий експерт Вей Дуншу.

Зі свого боку директор китайського Центру досліджень світового флоту Чень Сянмяо сказав, що в активності американських авіаносців у Південнокитайському морі немає нічого нового. За його словами, такі дії зазвичай спрямовані на стримування Китаю і демонстрацію підтримки союзникам США, "щоб США могли зміцнити свою гегемонію".

Тим часом він додав, що поява американського авіаносця в Південнокитайському морі цього разу "підливає оливи у вогонь" напруженості між Китаєм і Філіппінами в цьому регіоні, що зберігається. Це нібито посилає Філіппінам хибний сигнал, який може підштовхнути Манілу до екстремальніших дій, що загострюють протиріччя з Китаєм.

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Нагадаємо, останній інцидент між китайською та філіппінською стороною в Південнокитайському морі стався на початку грудня. Китайці тоді заявили, що філіппінські кораблі нібито незаконно увійшли у води і "обстріляли" їхні кораблі з водометів, що "призвело до значних пошкоджень".