Обновление 2.0: ВМС США модернизируют эсминцы класса Arleigh Burke

Модернизация кораблей будет происходить в два этапа и будет касаться радара, средств РЭБ и других систем.

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Военно-морские силы США выбрали четыре эсминца класса Arleigh Burke, которые получат серьезные обновления оборудования. Об этом сообщает The War Zone.

Программа модернизации 2.0 будет затрагивать почти все системы, включая новый радар и средства электронной борьбы. Все это является частью более широких планов ВМС США модернизировать флот эсминцев, который также включает программу по разработке и приобретению совершенно нового проекта под названием DDG.

Капитан Тим Мур, отвечающий за программу "модернизация эсминцев 2.0", назвал эсминцы, пройдут модернизацию:

USS James E. Уильямс;

USS Chung Hoon;

USS Pinckney;

USS Halsey.

эсминец Пинкни Фото: US Navy ВМС США "Чанг Хун Фото: US Navy ВМС США "Джеймс Уильямс Фото: US Navy

Все четыре корабля являются подвариантами Arleigh Burke типа Flight IIA, который разработали в 1990-х годах. Всего на вооружении ВМС США состоит 73 эсминца, из которых 34 являются версией Flight IIA, еще 10 Flight IIA Restart или IIA Technology Insertion. На стадии строительства есть еще несколько кораблей в версии Flight III на разных стадиях строительства.

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Также Тим Мур назвал особенности модернизации Mod 2.0: новая система РЭБ AN/ALQ-32(V)7, дополнительные системы управления температурой, радар AN/SPY-6(V)4 и усовершенствованная версия боевой системы Aegis. Новый радар позволит отслеживать больше целей на большем расстоянии с большей точностью, чем пассивные радары с электронным сканированием AN/SPY1. Даты завершения модернизации пока нет. Однако Мур утверждает, что эсминцы будут проходить модернизацию в два отдельных этапа.

ВМС США могут модернизировать до 20 эсминцев Arleigh Burke до версии Mod 2.0.

Напомним, 8 января СМИ писали, что ускорить строительство кораблей для ВМС США ускорят с помощью сварочных роботов.

3 ноября ВМС США впервые возглавила женщина — адмирал Лиза Франчетти.