В Беларуси признали "экстремистским" канал редактора "Фокуса" Игаля Левина

Суд в Беларуси опубликовал список страниц и каналов в социальных сетях, которые не нравятся местным властям. Среди прочих, в перечне оказался Telegram-канал военного обозревателя и редактора издания Фокус Игаля Левина.

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О решении белорусских властей правозащитный центр "Вясна" сообщил в Telegram-канале.

Сообщение правозащитников появилось в сети 1 апреля. Указано, что речь идет о решении суда Крупского района, принятом 27 марта 2025 года. Суд назвал "экстремистскими" 15 страниц в различных сетях — от Telegram и Instagram до TikTok и запрещенных в Украине "Одноклассников". В перечне — канал Игаля Левина YIGAL LEVIN.

События в Беларуси — заявление правозащитников об "экстремистских" каналах Фото: Скриншот

События в Беларуси — комментарий Левина

Игаль Левин отреагировал на решение белорусского судьи. Военный обозреватель отметил, что не пишет о событиях в Беларуси. По его мнению, если канал назвали "экстремистским", то это, вероятно, решение Москвы.

Игаль Левин — военный обозреватель и редактор Фокуса, который родился в Одессе, а вырос в Израиле. Левин является офицером Армии обороны Израиля в запасе: служил с 2005 по 2010 годы, участвовал во Второй ливанской войне и в операциях ЦАХАЛ в 2008-2009 годах. Бывший военный начал заниматься журналистикой в 2021 году, а перед этим бывал в Украине и учил молодежь элементам военного дела. В 2024 году в онлайн-рейтинге Фокуса обозреватель занял 87 место.

Telegram-канал YIGAL LEVIN 🇮🇱🇺🇦, который ведет Игаль Левин, имеет почти 230 тыс. подписчиков. Сообщения посвящены российско-украинской войне — боевым действиям, военной технике, решениям политического и военного руководства и тому подобное. Первое упоминание о Беларуси появилось в канале 1 марта 2022 года: в сообщении говорилось о вступлении белорусской армии в войну РФ. В другой заметке, опубликованной в марте 2023 года, тогдашний командир полка Калиновского Денис "Кот" Прохоров поздравил побратимов с 105 годовщиной белорусского государства.

События в Беларуси — публикация Левина о полке Калиновского Фото: Скриншот

Отметим, в апреле 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно действий оппозиции и полка им. Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины. Лукашенко заявил, что эти силы якобы "готовы на все", чтобы захватить Беларусь. Особенно чиновник беспокоился за Кобринский район: предупреждал белорусов, живущих за рубежом, что могут пострадать их родственники.

Напоминаем, 25 марта Лукашенко высказался относительно своего очередного избрания на пост президента и высмеял другие страны, в которых смена власти происходит чаще.