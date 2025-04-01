У Білорусі визнали "екстремістським" канал редактора Фокусу Ігаля Левіна

Суд у Білорусі опублікував список сторінок та каналів у соціальних мережах, які не подобаються місцевій владі. Серед інших, в переліку опинився Telegram-канал військового оглядача та редактора видання Фокус Ігаля Левіна.

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Про рішення білоруської влади правозахисний центр "Вясна" повідомив в Telegram-каналі.

Допис правозахисників з'явився у мережі 1 квітня. Вказано, що ідеться про рішення суду Крупського району, прийняте 27 березня 2025 року. Суд назвав "екстремістськими" 15 сторінок у різних мережах — від Telegram та Instagram до TikTok та заборонених в Україні "Одноклассников". У переліку — канал Ігаля Левіна YIGAL LEVIN.

Події в Білорусі - заява правозахисників про "екстремістські" канали Фото: Скриншот

Події в Білорусі — коментар Левіна

Ігаль Левін відреагував на рішення білоруського судді. Військовий оглядач зауважив, що не пише про події в Білорусі. На його думку, якщо канал назвали "екстремістським", то це, ймовірно, рішення Москви.

Ігаль Левін — військовий оглядач та редактор Фокусу, який народився в Одесі, а виріс в Ізраїлі. Левін є офіцером Армії оборони Ізраїлю в запасі: служив з 2005 по 2010 роки, брав участь у Другій ліванській війні та в операціях ЦАХАЛ у 2008-2009 роках. Колишній військовий почав займатись журналістикою у 2021 році, а перед цим бував в Україні та вчив молодь елементам військової справи. У 2024 році в онлайн-рейтингу Фокусу оглядач посів 87 місце.

Telegram-канал YIGAL LEVIN 🇮🇱🇺🇦, який веде Ігаль Левін, має майже 230 тис. підписників. Дописи присвячені російсько-українській війні — бойовим діям, військовій техніці, рішенням політичного та військового керівництва тощо. Перша згадка про Білорусь з'явилась у каналі 1 березня 2022 рок: у повідомленні ішлося про вступ білоруської армії у війну РФ. У іншому дописі, опублікованому у березні 2023 року, тодішній командир полку Калиновського Денис "Кіт" Прохоров привітав побратимів зі 105 річницею білоруської держави.

Події в Білорусі - публікація Левіна про полк Калиновського Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні 2024 року президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився щодо дій опозиції та полку ім. Кастуся Калиновського, який воює на боці України. Лукашенко заявив, що ці сили начебто "готові на все", щоб захопити Білорусь. Особливо посадовець турбувався за Кобринський район: попереджав білорусів, які живуть за кордоном, що можуть постраждати їхні родичі.

Нагадуємо, 25 березня Лукашенко висловився щодо свого чергового обрання на посаду президента і висміяв інші країни, в яких зміна влади відбувається частіше.