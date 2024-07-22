Контейнеровозы вместо фрегатов: ВМС США могут разместить ракеты на гражданских судах

В планах Военно-морских сил США — сокращения кораблей, в том числе и подводных, которые являются носителями пусковых установок VLS. Таким образом американский флот нуждается в новых решениях, чтобы сохранить боевую мощь ВМС.

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ВМС США изучают возможность размещения вертикальных пусковых установок (VLS) для ракет на небольших кораблях нового типа или на десантных и вспомогательных судах. Причина этого шага — задержки в программах строительства крупных боевых кораблей. Об этом говорится в материале Defence 24.

Нынешнее состояние флота США

Автор публикации, польский обозреватель Мацей Шопа, пишет, что в 2025 финансовом году ВМС США планируют вывести из эксплуатации 19 кораблей, а заказать всего шесть новых. Это сокращение флота особенно критично в контексте подготовки к возможному морскому конфликту с Китаем.

Таким образом к 2027 году количество вертикальных пусковых установок VLS на кораблях ВМС США значительно уменьшится, что сократит общую мощь залпа американского военного флота.

Обозреватель отмечает, что в настоящее время выводятся из эксплуатации ракетные крейсера типа Ticonderoga, каждый из которых имеет 122 пусковые установки VLS. В период с 2023 по 2027 годы планируется вывести до 17 таких крейсеров. Причем, для сравнения, большие эсминцы типа Arleigh Burke имеют всего 96 пусковых установок.

Новые проекты и их сложности

Конечно же, продолжает Шопа, строительство новых эсминцев типа Arleigh Burke продолжается, но их количество ограничено. Также в планах числится строительство трех эсминцев типа Zumwalt, которые могут быть переоборудованы для запуска гиперзвуковых ракет. Однако, параллельно с этим, ВМС США планируют списать четыре подводные лодки типа Ohio, каждая из которых может нести 154 ракеты.

Кроме того планы по вводу в строй новых фрегатов типа Constellation задерживаются. Из-за неэффективного управления проектом первый из этих кораблей вступит в строй не ранее 2029 года. При этом фрегаты этого типа будут иметь всего 32 пусковые установки VLS, что значительно меньше, чем у крейсеров типа Ticonderoga.

Решение проблемы

В таких условиях Конгресс США потребовал от ВМС провести исследование возможности размещения дополнительных пусковых установок на кораблях, ранее не рассматривавшихся в этом контексте. Одной из идей является создание небольших пилотируемых кораблей на базе беспилотных судов программы LUSV. Такие суда могут нести от 16 до 32 пусковых установок и быть быстрыми и дешевыми в производстве.

Другой вариант — использование проекта коммерческого гражданского транспортного корабля для создания судна с большим количеством универсальных пусковых установок

Вместе с тем для всех этих решений необходимо оценить не только техническую осуществимость, но и стоимость, время, необходимое для реализации такого решения, и количество людей, которыми необходимо будет укомплектовать новые корабли.

"Результаты должны быть представлены к 1 апреля 2025 года. Время покажет, какое решение или какую группу решений выберут американцы. Однако не исключено, что время маневренных, многоцелевых и живучих кораблей уйдет в историю", — подытожил обозреватель.

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Напомним, в январе стало известно, что Военно-морские силы США выбрали четыре эсминца класса Arleigh Burke, которые получат серьезные обновления оборудования. Модернизация кораблей будет происходить в два этапа и будет касаться радара, средств РЭБ и других систем.