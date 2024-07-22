Контейнеровози замість фрегатів: ВМС США можуть розмістити ракети на цивільних суднах

У планах Військово-морських сил США — скорочення кораблів, зокрема й підводних, які є носіями пускових установок VLS. Отже, американський флот потребує нових рішень, щоб зберегти бойову міць ВМС.

Related video

ВМС США вивчають можливість розміщення вертикальних пускових установок (VLS) для ракет на невеликих кораблях нового типу або на десантних і допоміжних суднах. Причина цього кроку — затримки в програмах будівництва великих бойових кораблів. Про це йдеться в матеріалі Defence 24.

Нинішній стан флоту США

Автор публікації, польський оглядач Мацей Шопа, пише, що у 2025 фінансовому році ВМС США планують вивести з експлуатації 19 кораблів, а замовити лише шість нових. Це скорочення флоту особливо критичне в контексті підготовки до можливого морського конфлікту з Китаєм.

У такий спосіб до 2027 року кількість вертикальних пускових установок VLS на кораблях ВМС США значно зменшиться, що скоротить загальну міць залпу американського військового флоту.

Оглядач зазначає, що наразі виводяться з експлуатації ракетні крейсери типу Ticonderoga, кожен з яких має 122 пускові установки VLS. У період з 2023 по 2027 роки планується вивести до 17 таких крейсерів. Причому, для порівняння, великі есмінці типу Arleigh Burke мають лише 96 пускових установок.

Нові проєкти та їхні складнощі

Звичайно ж, продовжує Шопа, будівництво нових есмінців типу Arleigh Burke триває, але їхня кількість обмежена. Також у планах значиться будівництво трьох есмінців типу Zumwalt, які можуть бути переобладнані для запуску гіперзвукових ракет. Однак, паралельно з цим, ВМС США планують списати чотири підводні човни типу Ohio, кожен з яких може нести 154 ракети.

Крім того, плани щодо введення в дію нових фрегатів типу Constellation затримуються. Через неефективне управління проєктом перший із цих кораблів стане до ладу не раніше 2029 року. Водночас фрегати цього типу матимуть лише 32 пускові установки VLS, що значно менше, ніж у крейсерів типу Ticonderoga.

Розв'язання проблеми

У таких умовах Конгрес США зажадав від ВМС провести дослідження можливості розміщення додаткових пускових установок на кораблях, які раніше не розглядалися в цьому контексті. Однією з ідей є створення невеликих пілотованих кораблів на базі безпілотних суден програми LUSV. Такі судна можуть нести від 16 до 32 пускових установок і бути швидкими та дешевими у виробництві.

Інший варіант — використання проєкту комерційного цивільного транспортного корабля для створення судна з великою кількістю універсальних пускових установок

Водночас для всіх цих рішень необхідно оцінити не тільки технічну здійсненність, а й вартість, час, необхідний для реалізації такого рішення, і кількість людей, якими необхідно буде укомплектувати нові кораблі.

"Результати мають бути представлені до 1 квітня 2025 року. Час покаже, яке рішення або яку групу рішень виберуть американці. Однак не виключено, що час маневрених, багатоцільових і живучих кораблів піде в історію", — підсумував оглядач.

Важливо

У США завершили випробування нового есмінця John Basilone: що відомо про програму Flight IIA

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Військово-морські сили США обрали чотири есмінці класу Arleigh Burke, які отримають серйозні оновлення обладнання. Модернізація кораблів відбуватиметься у два етапи і стосуватиметься радара, засобів РЕБ та інших систем.