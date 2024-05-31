Відбувається суцільний безлад: що не так з проєктом американських фрегатів Constellation

Будівництво фрегатів вже запізнюється на три роки, але за словами сенаторів це свідчить не про поганий стан корабельної сфери, а про постійні зміни вимог з боку ВМС США.

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Майбутні фрегати класу Constellation для Військово-морських сил США переживають складнощі у плануванні їхніх характеристик. Про це повідомляє The War Zone.

Військово-морський флот та суднобудівна компанія Fincantieri Marinette Marine продовжують вносити зміни до фрегата Constellation, який створено на базі франко-італійського корабля FREMM. У США хотіли зекономити витрати, час на постачання та ризики, тому обрали готову платформу. Проте зараз затримки більшають й виробництво відстає від графіка.

Порівняння характеристик FREMM та Constelattion

Управління звітності уряду США опублікувало звіт про нові проблеми з Constelattion. Тепер очікується, що перший фрегат надійде у стрій не раніше 2029 року, тобто на три роки пізніше запланованого. Зараз виробник має контракт на виробництво 8 фрегатів.

Також виробник повідомив про нову проблему — незаплановане збільшення ваги конструкції фрегата на понад 10%. Тепер військові розглядають можливість зменшення вимог до швидкості фрегата як один зі способів вирішення проблеми зі збільшенням маси, яка впливає на конструкцію корабля. Очікувалося, що швидкість буде щонайменше 26 вузлів (48 км/год).

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Окрім цього будівництво USS Constellation принаймні станом на 2023 рік тривало без остаточного проєкту. Зазвичай будівництво йде після завершення базового та функціонального проєкту в 3D-моделі, щоб розуміти остаточний дизайн систем. З Constellation так не відбувається.

"Фрегат класу Constellation запізнюється на три роки, а на передачу головного корабля піде майже 10 років. Це значною мірою пов'язано з тим, що ВМС не можуть утримувати свої вимоги на постійному рівні. Майже 70 відсотків вимог змінилися з часу підписання контракту. Тому результат, який ми бачимо сьогодні, не є несподіванкою. Це не приклад незадовільної роботи галузі. Це приклад неспроможності вищого керівництва керувати програмою. Це зловживання при придбанні і жахлива втрата часу і ресурсів", — заявив сенатор Роджер Вікер під час виступу на слуханнях на початку травня.

Нагадаємо, 3 квітня у ВМС США повідомили про затримки до 11 років у будівництві нових кораблів.

21 травня ЗМІ писали, що ВМС США створюють нову ескадру безпілотних кораблів для створення гібридного флоту.