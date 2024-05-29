Ставка на літоральні бойові кораблі. Як ВМС США планують поліпшити ситуацію на Близькому Сході

Ситуація в районі Саудівської Аравії продовжує ускладнюватися. ВМС США перекидають чотири літеральні кораблі, щоб підвищити безпеку своїх сил у регіоні.

Related video

Поки численні військово-морські експерти з року в рік намагаються відправити цей бойовий корабель на спочинок, ВМС вирішили з наступного року розгорнути чотири літоральні бойові кораблі класу Independence у Бахрейні для підсилення протимінної оборони на Близькому Сході.

Фокус переклав статтю Гаррісона Каса про те: чи є надія на літоральні бойові кораблі ВМС США на Близькому Сході.

Першими трьома підтвердженими кораблями стали USS Canberra, USS Tulsa і USS Santa Barbara. Цей крок прискорить списання старих кораблів класу Avenger.

Кораблі класу Independence будуть оснащені модернізованим протимінним комплексом, що включає сучасні датчики, програмне забезпечення та безпілотні апарати.

Ці кораблі призначені для операцій поблизу берега і значно поліпшать можливості ВМС з мінно-пошукової діяльності в регіоні.

ВМС США направляють літоральні бойові кораблі класу Independence до Бахрейну

Починаючи з наступного року, з метою підвищення ефективності протимінних сил на Близькому Сході, ВМС США планують розгорнути чотири літоральні бойові кораблі в Бахрейні. Перші три кораблі – USS Canberra, USS Tulsa і USS Santa Barbara – належатимуть до класу Independence. Четвертий корабель поки не вибрали.

Починаючи з наступного року, з метою підвищення ефективності протимінних сил на Близькому Сході, ВМС США планують розгорнути чотири літоральні бойові кораблі в Бахрейні

Розміщення кораблів Independence у Бахрейні допоможе ВМС зняти з озброєння кораблі класу Avenger, які використовувалися для протимінної боротьби з 1980-х років. Списання "Авенджерів" відкладалося через те, що літоральні бойові кораблі ВМС не були оснащені модулем пошуку мін. Але тепер Independence нарешті отримали протимінні модулі.

Модернізований пакет протимінних завдань включає в себе "інтеграцію датчиків, програмного забезпечення і безпілотних апаратів", повідомляє видання Stars and Stripes. За словами контр-адмірала ВМС США Фреда Пайла, "ВМС планують, що 15 кораблів класу Independence у складі глобального флоту виконуватимуть завдання з протимінної оборони".

ВМС збираються розпочати будівництво в Бахрейні пірсу для кораблів класу Independence, оснащеного "електроживленням, водопостачанням, каналізацією та інтернетом".

"Ми врахували уроки, отримані під час розгортання кораблів у Сінгапурі… щоб найкращим чином обладнати нашу набережну для підтримки [літорального бойового корабля]", – розповів капітан Натан Веметт.

Для літоральних бойових кораблів завжди малася на увазі здатність здійснювати пошук мін, але система дистанційного пошуку мін, спочатку розроблена для встановлення на кораблі, не витримала випробувань на надійність. ВМС почали з нуля розробку модуля протимінного захисту, який зараз інтегрується в кораблі класу Independence.

Що таке літоральний бойовий корабель?

Літоральні бойові кораблі – це досить мініатюрні судна, побудовані для дій поблизу берега (частина океану, відома як літораль). Найближчим аналогом літорального бойового корабля в іноземних ВМС є корвет. Спроєктований з футуристичним ухилом, літоральний бойовий корабель має бути маневреним і потайним. На сьогодні ВМС США розробили два різних класи літоральних бойових кораблів: Freedom і Independence.

Літоральні бойові кораблі не призначені для ведення бойових дій з іншими надводними кораблями у відкритому океані. Відповідно, вони мають менше засобів захисту. Натомість літоральний бойовий корабель був спроєктований з урахуванням пріоритету швидкості та широкого спектра завдань, включно з надводною війною, протичовновою війною, протимінною обороною, іррегулярними/амфібійними операціями.

Літоральні бойові кораблі — це досить мініатюрні судна, побудовані для дій поблизу берега (частина океану, відома як літораль).

Модуль протимінної оборони, який буде встановлений на кораблях у порту Бахрейну, призначений для дистанційного виявлення і обходу мін, а також для цілевказівки і знищення мін. Для виявлення мін система використовує акустичні та магнітні сигнали. Літоральні бойові кораблі можуть розгорнути Knifefish – підводний безпілотник, який використовується для протимінної боротьби, а також задіяти вертольоти, які допоможуть у виявленні мін.

Загалом, літоральний бойовий корабель – це гнучке судно, що має допомогти Сполученим Штатам комфортніше почуватися у дедалі неспокійніших водах навколо Саудівської Аравії.

Про автора

Гаррісон Касс – журналіст, який пише про оборону і національну безпеку. На його рахунку понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив пілотом-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора права в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.