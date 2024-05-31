Происходит сплошной бардак: что не так с проектом американских фрегатов Constellation

Строительство фрегатов уже запаздывает на три года, но по словам сенаторов это свидетельствует не о плохом состоянии корабельной сферы, а о постоянных изменениях требований со стороны ВМС США.

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Будущие фрегаты класса Constellation для Военно-морских сил США переживают сложности в планировании их характеристик. Об этом сообщает The War Zone.

Военно-морской флот и судостроительная компания Fincantieri Marinette Marine продолжают вносить изменения во фрегат Constellation, который создан на базе франко-итальянского корабля FREMM. В США хотели сэкономить расходы, время на поставку и риски, поэтому выбрали готовую платформу. Однако сейчас задержки увеличиваются и производство отстает от графика.

Сравнение характеристик FREMM и Constelattion

Управление отчетности правительства США опубликовало отчет о новых проблемах с Constelattion. Теперь ожидается, что первый фрегат поступит в строй не ранее 2029 года, то есть на три года позже запланированного. Сейчас производитель имеет контракт на производство 8 фрегатов.

Также производитель сообщил о новой проблеме — незапланированном увеличении веса конструкции фрегата более чем на 10%. Теперь военные рассматривают возможность уменьшения требований к скорости фрегата как один из способов решения проблемы с увеличением массы, которая влияет на конструкцию корабля. Ожидалось, что скорость будет не менее 26 узлов (48 км/ч).

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Кроме этого строительство USS Constellation по крайней мере по состоянию на 2023 год продолжалось без окончательного проекта. Обычно строительство идет после завершения базового и функционального проекта в 3D-модели, чтобы понимать окончательный дизайн систем. С Constellation так не происходит.

"Фрегат класса Constellation запаздывает на три года, а на передачу головного корабля уйдет почти 10 лет. Это в значительной степени связано с тем, что ВМС не могут удерживать свои требования на постоянном уровне. Почти 70 процентов требований изменились со времени подписания контракта. Поэтому результат, который мы видим сегодня, не является неожиданностью. Это не пример неудовлетворительной работы отрасли. Это пример неспособности высшего руководства управлять программой. Это злоупотребление при приобретении и ужасная потеря времени и ресурсов", — заявил сенатор Роджер Викер во время выступления на слушаниях в начале мая.

Напомним, 3 апреля в ВМС США сообщили о задержках до 11 лет в строительстве новых кораблей.

21 мая СМИ писали, что ВМС США создают новую эскадру беспилотных кораблей для создания гибридного флота.