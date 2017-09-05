На сайте Генеральной прокуратуры начал работать счетчик пойманных коррупционеров. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Со вчерашнего дня на сайте ГПУ установлен счетчик, который в режиме онлайн будет учитывать обнаруженные факты взяточничества и других коррупционных преступлений и количество переданных в суд соответствующих дел", - сообщил Луценко.

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При этом глава ГПУ отметил, что за вчерашний день, пока он был в командировке в Николаеве, счетчик прокрутился на три позиции: на взятке в 7 тыс. долларов были задержаны председатель Гороховской РГА, председатель райсовета и начальник отдела Госгеокадастра Гороховского района Волынской области.

На данный момент, согласно данным счетчика, ГПУ в 2017 году выявлено 6575 фактов коррупции, по 2167 делам материалы направлены в суд.

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