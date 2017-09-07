На строительстве Керченского моста, которое ведется Россией вопреки всем международным нормам, зафиксировано оборудование, произведенное компанией JUNTTAN из Финляндии. Информация о том, как с помощью гидромолота финской компании JUNTTAN забивались сваи под незаконное сооружение, обнародована на сайте PSB-news.

На видео зафиксировано, что гидромолот производства JUNTTAN в процессе работы в Керченском проливе использует фирма КТФ "Мостоотряд-125", являющаяся филиалом ПАО МОСТОТРЕСТ.

Как утверждают авторы публикации, задействованная в строительстве силовая установка Junttan Powerpack 30CCU – самая мощная в модельном ряду компании.

"На фото выглядит абсолютно новой, без следов длительной эксплуатации. Техническая спецификация с сайта-производителя (загружена на сайт в ноябре 2015 года) позволяет точно идентифицировать агрегат по расположению технологических люков и такелажных скоб, которые у каждой модели свои", – говорится в сообщении.

На сайте финской компании-производителя JUNTTAN OY есть русскоязычная версия, рассказывающая об эксплуатационной поддержке оборудования, проведении техобслуживания и обучения персонала.

В России действует официальный представитель финской компании, группа компаний "Главальянс", в том числе предлагающий в аренду вибропогружатели.

В открытых источниках легко найти информацию о поставке оборудования для незаконного строительства моста через Керченский пролив в декабре 2016, его осуществляла крымская лизинговая компания ООО "Генлизинг" (генеральный директор Виталий Косенко).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия отложила запуск двух скандальных ТЭС в оккупированном Крыму

Эксперты сайта предполагают, что компания создана для обхода санкционных ограничений, которые наложены на страну-агрессор из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины. Лизинговая компания появилась в сентябре 2014 и сразу "выбилась" в одного из лидеров российского рынка.