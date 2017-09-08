Россия резко сократила экспорт угля из ОРДЛО, - СМИ

В августе 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 175 тыс. тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По сравнению с июлем объемы экспорта сократились на 34% или на 92 тыс. тонн.
Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные РЖД и ФТС.
Крупнейшими экспортерами украинского угля остается Компания Газ-Альянс, подконтрольная Сергею Курченко. В августе компания экспортировала более 39 тыс. т антрацита, тогда как в июле экспорт составил 50 тыс. тонн. Все объемы были нелегально вывезены южно-осетинской компанией ЗАО Внешторгсервис, которые в последствии были переоформлены на Газ-Альянс.
Еще одна компания Курченко - Петролеум капитал - экспортировала из России 29,4 тыс. тонн угля, предварительно вывезенного из Донбасса.
Компания Русский антрацит экспортировала около 27,8 тыс. тонн антрацита. Все объемы были поставлены в адрес гонконгской Grecoal Limited, подконтрольной братьям Александру и Сергею Мельничукам.
Еще одна компания, совладельцем которой является Александр Мельничук - ООО Угольные технологии – экспортировала около 6 тыс. тонн антрацита в августе.
Российская ТД Антрацит вывезла из России более 13,3 тыс. тонн угля. Все объемы поставлены для Сarbon and Natural Resources corp Ltd. ТД Антрацит зарегистрирована на жителя Ростовской области Александра Носко.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия хочет и дальше продолжать поставлять уголь в Украину
Объем импорта угля из неподконтрольных территорий в Россию вычислить сложно. С июля ЗАО Внешторгсервис, в управлении которой находится шахты холдинга ДТЭК, прекратила проходить по накладным РЖД, как импортер угля. При этом компания продолжает поставлять на оккупированные территории Донбасса коксующийся уголь и железную руду. Также компания вывозит готовую металлопродукцию.