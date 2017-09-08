Россия резко сократила экспорт угля из ОРДЛО, - СМИ

Из РФ в страны Европы в августе вывезли 175 тыс. тонн донбасского угля

В августе 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 175 тыс. тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По сравнению с июлем объемы экспорта сократились на 34% или на 92 тыс. тонн.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные РЖД и ФТС.

Крупнейшими экспортерами украинского угля остается Компания Газ-Альянс, подконтрольная Сергею Курченко. В августе компания экспортировала более 39 тыс. т антрацита, тогда как в июле экспорт составил 50 тыс. тонн. Все объемы были нелегально вывезены южно-осетинской компанией ЗАО Внешторгсервис, которые в последствии были переоформлены на Газ-Альянс.

Еще одна компания Курченко - Петролеум капитал - экспортировала из России 29,4 тыс. тонн угля, предварительно вывезенного из Донбасса.

Компания Русский антрацит экспортировала около 27,8 тыс. тонн антрацита. Все объемы были поставлены в адрес гонконгской Grecoal Limited, подконтрольной братьям Александру и Сергею Мельничукам.

Еще одна компания, совладельцем которой является Александр Мельничук - ООО Угольные технологии – экспортировала около 6 тыс. тонн антрацита в августе.

Российская ТД Антрацит вывезла из России более 13,3 тыс. тонн угля. Все объемы поставлены для Сarbon and Natural Resources corp Ltd. ТД Антрацит зарегистрирована на жителя Ростовской области Александра Носко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия хочет и дальше продолжать поставлять уголь в Украину

Объем импорта угля из неподконтрольных территорий в Россию вычислить сложно. С июля ЗАО Внешторгсервис, в управлении которой находится шахты холдинга ДТЭК, прекратила проходить по накладным РЖД, как импортер угля. При этом компания продолжает поставлять на оккупированные территории Донбасса коксующийся уголь и железную руду. Также компания вывозит готовую металлопродукцию.