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Главная » Страна » Луганская область снова со светом
Луганская область снова со светом
Фото из открытых источников

Луганская область снова со светом

Ремонтные работы еще продолжаются

08.09.17 60
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В обесточенной части Луганской области возобновили подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения в Facebook.

"В 14:20 Луганское энергетическое объединение дало ток всем потребителям Луганской области - ценой тяжелых усилий, мобилизации персонала и за счет проведения сложных работ по созданию новых алгоритмов переподключения энергетических объектов", - говорится в сообщении.

При этом ремонтные работы на ВЛ 220 кВ "ЛуТЕС-Лисичанска" еще продолжаются.

ЛЭО заживило потребителей через собственные линии электропередачи, связанные с ЛуТЕС, а также с Харьковской и Донецкой областями.

Напомним, сегодня несколько населенных пунктов на подконтрольной Украине части Луганской области остались без электричества в результате аварии на ЛЭП в районе Лисичанска

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