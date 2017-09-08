Луганская область снова со светом

В обесточенной части Луганской области возобновили подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения в Facebook.

"В 14:20 Луганское энергетическое объединение дало ток всем потребителям Луганской области - ценой тяжелых усилий, мобилизации персонала и за счет проведения сложных работ по созданию новых алгоритмов переподключения энергетических объектов", - говорится в сообщении.

При этом ремонтные работы на ВЛ 220 кВ "ЛуТЕС-Лисичанска" еще продолжаются.

ЛЭО заживило потребителей через собственные линии электропередачи, связанные с ЛуТЕС, а также с Харьковской и Донецкой областями.

Напомним, сегодня несколько населенных пунктов на подконтрольной Украине части Луганской области остались без электричества в результате аварии на ЛЭП в районе Лисичанска.