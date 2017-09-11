Теперь и Додон просит Украину пересмотреть закон об образовании

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть закон об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом Додон написал в Facebook.

"Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины", - заявил Додон.

По его словам, одной из основных задач демократии является защита прав этнических меньшинств, терпимость к культуре и традициям меньшинств, уважение их желания воспитывать детей на их родном языке.

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"Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнуться денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве", - заявил Додон.

Президент Молдовы утверждает, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для представителей этнокультурных меньшинств в Украине.

"Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции", - утверждает Додон.

Напомним, в принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

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Законом определено, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном языке, английском языке, других официальных языках Европейского Союза.