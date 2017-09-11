Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Теперь и Додон просит Украину пересмотреть закон об образовании
Теперь и Додон просит Украину пересмотреть закон об образовании
Фото: sunrise-r9.org

Теперь и Додон просит Украину пересмотреть закон об образовании

Президент Молдовы озаботился судьбой румын и молдаван, проживающих на территории Украины

11.09.17 204
000

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину пересмотреть закон об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом Додон написал в Facebook.

"Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины", - заявил Додон.

По его словам, одной из основных задач демократии является защита прав этнических меньшинств, терпимость к культуре и традициям меньшинств, уважение их желания воспитывать детей на их родном языке.

"Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнуться денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве", - заявил Додон.

Президент Молдовы утверждает, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для представителей этнокультурных меньшинств в Украине.

"Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции", - утверждает Додон.

Напомним, в принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.  

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.  

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.  

Законом определено, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном языке, английском языке, других официальных языках Европейского Союза.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , , ,
Читайте по теме
МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образованииПольша отреагировала на новый закон об образовании в УкраинеМоскаль просит Порошенко ветировать закон об образовании

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 10516
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 10259
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4673
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3422
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 2770
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8306
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1172
  1. Москвичи сказали "Нет!" Путину 5596 / 6364
  2. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 3545 / 3610
  3. В США задумались о создании "компактной" атомной бомбы для сдерживания России и КНДР 3486 / 4041
  4. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 3461 / 3624
  5. МИД Венгрии объявил бойкот Украине из-за нового закона об образовании 3415 / 3749
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3077 / 62759
  7. Укроборонпром представил новейшую ракетную систему ZRN-01 Stokrotka 2196 / 2571
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 38 / 62759
  2. Из Кореи в Корею. В Сеуле и Пхеньяне по-разному понимают, что такое счастье 12 / 3624
  3. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 8 / 2056
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 8 / 12817
  5. Будут сидеть. Вячеслав Аброськин о депутатах, недисциплинированных солдатах и служебных собаках 7 / 1248
  6. Рецепт счастья. 4 привычки, которые украсят вашу жизнь 6 / 7664
  7. Алкоголь в Украине с сегодняшнего дня стал дороже 6 / 1050
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.