Экспорт леса-кругляка может помешать траншу макрофинансовой помощи Украине

Об этом он сказал "Сегодня".

Так, Украина может потерять третий транш макрофинансовой помощи, если не отменит запрет на экспорт леса-кругляка.

"Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий транш макрофинансовой помощи – будет потерян. Решение будет принято до конца этого года, а значит, вы должны получить деньги в начале 2018 года", - заявил он.

При этом Мингарелли подчеркнул, что Украина не выполнила еще несколько условий, необходимых для получения указанных средств.

"До сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется – вы не получите деньги", - добавил Мингарелли.

Напомним, госдолг США впервые превысил $20 трлн.