Экспорт леса-кругляка может помешать траншу макрофинансовой помощи Украине

Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли предупредил, что Украина может потерять третий транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро.
Об этом он сказал "Сегодня".
Так, Украина может потерять третий транш макрофинансовой помощи, если не отменит запрет на экспорт леса-кругляка.
"Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий транш макрофинансовой помощи – будет потерян. Решение будет принято до конца этого года, а значит, вы должны получить деньги в начале 2018 года", - заявил он.
При этом Мингарелли подчеркнул, что Украина не выполнила еще несколько условий, необходимых для получения указанных средств.
"До сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется – вы не получите деньги", - добавил Мингарелли.
Напомним, госдолг США впервые превысил $20 трлн.