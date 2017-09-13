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Главная » Страна » США готовы финансировать миротворцев ООН для Украины, – Климпуш-Цинцадзе

США готовы финансировать миротворцев ООН для Украины, – Климпуш-Цинцадзе

США готовы финансировать миротворцев ООН для Украины, – Климпуш-Цинцадзе
Фото из открытых источников

Штаты готовы сделать исключение из своего правила относительно отказа от поддержки миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты

13.09.17 212
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Несмотря на намерения нынешней администрации США существенно сократить взносы в ООН, в том числе на миротворческие операции, официальный Вашингтон все же готов сделать исключение для Украины относительно введения миротворцев в Донбасс.

Такое убеждение высказала 12 сентября в Вашингтоне вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам проведенных встреч в американской столице, передает Укринформ.

"Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты", – ответила украинский чиновник на вопрос об отношении США к украинской инициативы в отношении миротворцев ООН.

Она выразила убеждение, что в случае принятия совместного решения в Совете Безопасности ООН о введении миротворцев в Донбасс, американская сторона "была бы готова поддержать это финансово".

Вице-премьер напомнила, что Украина выступила с инициативой ввести миротворческую миссию в Донбассе еще в 2015 году, и "американские коллеги полностью разделяют этот подход".

Напомним, украинская сторона намерена сосредоточить основное внимание на этой теме во время работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывшейся 12 сентября в Нью-Йорке. В частности, на этом акцентирует президент Украины во время выступлений на заседаниях ГА ООН и Совета Безопасности Организации.

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