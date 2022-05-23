Давос-2022 без россиян: украинские нардепы призвали Запад ужесточить санкции против РФ

Группа депутатов Рады заявила, что цель Украины в войне – победить диктатуру Владимира Путина и вернуть Крым. Это нужно, чтобы в будущем Россия не развязала войну в других странах.

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Народные депутаты Верховной Рады на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе призвали ужесточить санкции против России за развязывание войны против Украины. Об этом пишет издание Business Standard.

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Нардепы заявили, что цель Украины в войне – это победа диктатуры российского главы Владимира Путина и возврат Крыма. Странам Запада, по их мнению, следует поддержать Украину гуманитарно, финансово и в военном смысле, чтобы в будущем Россия не начала войну в какой-то другой части мира.

Среди обратившихся – нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская Солидарность"), Юлия Клименко ("Голос"), Анастасия Радина ("Слуга народа"), Алена Шкрум ("Батьківщина").

[ + – ] Украина отправила в Давос депутатов Фото: World Economic Forum

"Вам не нужно умирать за нас – это мы умираем за вас. Наступление РФ привело к тому, что сотни миллионов людей в мире столкнулись с голодом. То, что в Лондоне и Ницце много русских, не означает, что Россия может претендовать на британскую и французскую территорию", — сказала Клименко журналистам.

Нардепы говорили о поставках Украине оружия от НАТО. Санкции против России и помощь Украине, по их словам, нужны для защиты благосостояния, демократии и свободы.

"Поставка тяжелого вооружения Украине, бойкот российской нефти и газа – это величайший вклад Запада", – отметили политики.

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Кравчук подчеркнула, что за время полномасштабной войны погибло много журналистов, некоторые из них были на работе, а кто-то пошел воевать на стороне украинских сил. Депутаты попросили западные СМИ остерегаться пропаганды РФ не принимать аннексию Крыма.

Business Standard пишет, что на мероприятии в Давосе был видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов. Он более двух недель документировал осаду Мариуполя ВС РФ. Журналист рассказывал о разрушениях в Украине и призвал международные СМИ поддерживать украинских журналистов.

Напомним, что в этом году в Давосе отменили шикарные вечеринки российских олигархов. Агентство Bloomberg писало, что приемы с водкой и икрой закончены. Также площадку под названием "Русский дом" (Russian house) в Давосе переименовали. Теперь она называется "дом военных преступлений России".

Главные темы ВЭФ-2022 – полномасштабное вторжение РФ в Украину, восстановление украинской инфраструктуры, пандемия COVID-19 и изменение климата.

Фокус подробно описывал условия участия в форуме в Давосе. Стандартный пакет участника обойдется примерно в 72 тыс. долларов.