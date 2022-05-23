Давос-2022 без росіян: українські нардепи закликали Захід посилити санкції проти РФ

Група депутатів Ради заявила, що мета України у війні — перемогти диктатуру Володимира Путіна та повернути Крим. Це потрібно, щоб у майбутньому Росія не розв'язала війни в інших країнах.

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Народні депутати Верховної Ради на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі закликали посилити санкції проти Росії за розв'язання війни проти України. Про це пише видання Business Standard.

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Нардепи заявили, що мета України у війні — це перемога диктатури російського голови Володимира Путіна та повернення Криму. Країнам Заходу, на їхню думку, варто підтримати Україну гуманітарно, фінансово й у військовому сенсі, щоб у майбутньому Росія не розпочала війну в якійсь іншій частині світу.

Серед тих, хто звернувся — нардепки від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська Солідарність"), Юлія Клименко ("Голос"), Анастасія Радіна ("Слуга народу"), Олена Шкрум ("Батьківщина").

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"Вам не потрібно вмирати за нас — це ми вмираємо за вас. Наступ РФ призвів до того, що сотні мільйонів людей у світі зіткнулися з голодом. Те, що в Лондоні та Ніцці багато росіян, не означає, що Росія може претендувати на британську та французьку територію", — сказала Клименко журналістам.

Нардепи говорили про постачання Україні зброї від НАТО. Санкції проти Росії та допомога Україні, за їхніми словами, потрібні для захисту добробуту, демократії та свободи.

"Постачання важкого озброєння Україні, бойкот російської нафти та газу — це найбільший внесок Заходу", — зазначили політики.

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Кравчук наголосила, що за час повномасштабної війни загинуло багато журналістів, деякі з них були на роботі, а хтось пішов воювати за українських сил. Депутати попросили західні ЗМІ остерігатися пропаганди РФ не приймати анексію Криму.

Business Standard пише, що на заході у Давосі був відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов. Він понад два тижні документував облогу Маріуполя ЗС РФ. Журналіст розповідав про руйнування в Україні та закликав міжнародні ЗМІ підтримувати українських журналістів.

Нагадаємо, що цьогоріч у Давосі скасували шикарні вечірки російських олігархів. Агентство Bloomberg писало, що прийоми з горілкою і кав'яром закінчено. Також майданчик під назвою "Російський дім" (Russian house) у Давосі перейменували. Тепер він називається "будинок воєнних злочинів Росії".

Головні теми ВЕФ-2022 — повномасштабне вторгнення РФ в Україну, відновлення української інфраструктури, пандемія COVID-19 та зміна клімату.

Фокус докладно описував умови участі у форумі у Давосі. Стандартний пакет учасника коштуватиме приблизно 72 тис. доларів.