Давос-2022 із Зеленським і без росіян: що обговорять світові лідери на форумі (фото)

Головними темами форуму є вторгнення Росії в Україну, відновлення української інфраструктури, пандемія COVID-19 та зміни клімату. Фокус в одному матеріалі розповідає чому Давос-2022 пройде без росіян і яку виставку бізнесмен Віктор Пінчук покаже світовим лідерам.

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З 22 по 26 травня у швейцарському Давосі пройде щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну західні країни вирішили дистанціюватися від країни-агресора, тому російських представників не буде на офіційних заходах. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як проходитиме Давос-2022 та які теми ВЕФ планує обговорювати.

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Давос-2022 — коли пройде зустріч ВЕФ

Щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму в 2022 році пройде зі швейцарським Давосом із 22 по 26 травня. Після дворічної перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19, заходи відбудуться в очному режимі. Швейцарське видання NZZ am Sonntag зазначає, що ВЕФ не лише не запросив до участі росіян, проти яких запроваджено санкції, а й уперше з часів колишнього президента СРСР Михайла Горбачова, ймовірно, на Форумі взагалі не буде російської участі.

Давос-2022, за даними журналістів, мають відвідати понад 2,5 млн осіб, зокрема майже 50 світових лідерів. Зустріч ВЕФ проходитиме під девізом "Переломний момент історії: Державна політика та бізнес-стратегії".

"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери в політиці, бізнесі та громадянському суспільстві повинні знову зібратися особисто. Нам потрібно створити атмосферу довіри, дійсно потрібної для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося", — заявив засновник і президент ВЕФ Клаус Шваб, анонсуючи зустріч у Давосі.

Давос-2022 — хто представить Україну на економічному форумі

У день відкриття конференції президент України Володимир Зеленський виступить із промовою по відеозв'язку. У складі української делегації, які особисто відвідають Давос-2022, очікуються міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, мер Києва Віталій Кличко та бізнесмен Віктор Пінчук. Також серед заявлених гостей є ексспецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер,

За словами Володимира Зеленського, зустріч ВЕФ у 2022 році буде особливо важливою для України.

"Обговорюватиметься повоєнне відновлення. Робимо все, щоб максимально зібрати підтримку світу. Й участь у роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", — заявляв Зеленський, анонсуючи свій виступ у Давосі.

[ + – ] Володимир Зеленський виступить на зустрічі ВЕФ у Давосі

Давос-2022 — які питання обговорять гості зустрічі ВЕФ

Головною темою для обговорення є повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. Як йдеться на офіційному сайті ВЕФ, учасники Давосу-2022 також вирішуватимуть "невідкладні гуманітарні проблеми та проблеми безпеки, одночасно просуваючи давні економічні, екологічні та суспільні пріоритети".

Крім цього, на зустрічі ВЕФ обговорять пандемію COVID-19, що триває, геоекономічні потрясіння, зміну клімату на Землі та відновлення зруйнованої інфраструктури України.

Давос-2022 — Віктор Пінчук і "Російський дім"

Український бізнесмен і щорічний учасник зустрічі ВЕФ Віктор Пінчук орендував майданчик "Російський дім", на якому буде організовано тематичну виставку, присвячену воєнним злочинам ЗС РФ в Україні. Мета заходу — викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретних осіб і надати деяким жертвам війни можливість поділитися своєю історією. Виставка, за даними фонду Віктора Пінчука, працюватиме з 22 по 26 травня, а її офіційне відкриття заплановане на 23 травня.

[ + – ] Віктор Пінчук влаштує антивоєнну виставку в Давосі у "Російському домі" [ + – ] Віктор Пінчук влаштує антивоєнну виставку в Давосі у "Російському домі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у грудні 2021 року з'явилася інформація про те, що захід Давос-2022 через пандемію коронавірусу та поширення штаму "Омікрон" перенесли на пів року. Організатори попереджали, що замість традиційної зустрічі ВЕФ у лютому поточного року відбудуться кілька онлайн-сесій, під час яких експерти та бізнесмени обговорять плани відновлення світової економіки на тлі COVID-19.

Також повідомлялося, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну форум ВЕФ запровадив санкції проти Москви.