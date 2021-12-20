Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за штамма "Омикрон"

Предполагается, что встреча состоится летом. А зимой вместо нее проведут несколько онлайн-сессий, участники которых сфокусируются на "выработке решений по самым актуальным мировым проблемам".

Проведение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, запланированное на 17-21 января 2022 года, отложено на начало лета в связи с неопределенностью, вызванной распространением нового штамма COVID-19 "Омикрон", сообщает сайт ВЭФ.

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В сообщении говорится, что в текущих условиях пандемии проведение очных мероприятий является "исключительно сложным". Несмотря на действующие строгие медицинские правила проведения, высокая заразность "Омикрона" и связанное с этим влияние на поездки и путешествия потребовали отсрочки проведения мероприятия.

Также было отмечено, что в январе 2022 вместо очной встречи, будут проведены несколько онлайн-сессий, как это было сделано в 2021 году. Участники встречи, в числе которых представители мировой элиты политики и бизнеса, в заочном формате обсудят "выработку решений по самым актуальным мировым проблемам", включая проблему восстановления экономики в странах мира после пандемии.

Ранее Фокус выделил ключевые моменты обсуждений Давосского экономического форума, который был организован в онлайн-формате 25–29 января 2021 года. Среди основных обсуждаемых вопросов были тема кризиса, связанного с пандемией коронавируса и вариантах выхода из него, климатические проблемы, эскалации военных конфликтов по всему миру, проблемы глобальной торговли и пр.

В Пуэрто-Рико отменили проведение конкурса "Мисс мира", поскольку у 23 участниц и у 15 сотрудников конкурса был обнаружен коронавирус.

В Великобритании умер пациент, у которого был обнаружен новый вариант коронавируса "Омикрон". Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что вирус распространяется с высокой скоростью.